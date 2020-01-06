Алматы. 6 января. КазТАГ — Цена на золото может достичь $1,6 тыс. за унцию из-за напряжения на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg.

«Цена на золото возросла до самого высокого уровня с 2013 года, поскольку усиливающаяся напряженность на Ближнем Востоке стимулировала спрос на безопасные вложения. Спотовая цена на золото поднялась на 2,3% – до $1588,13 за унцию в понедельник, что является самым высоким уровнем с апреля 2013 года, золото торговалось на уровне $1576,67 в 07.54 в Нью-Йорке. По мнению UBS Group AG и ABN Amro Bank NV, цены могут достичь $1,6 тыс., если напряженность в регионе еще больше возрастет», — говорится в сообщении в понедельник.

При этом отмечается, что золото подорожало после того, как Тегеран заявил, что после убийства генерала Кассема Сулеймани не будет соблюдать никаких ограничений по обогащению урана. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов нанести «непропорционально сильный» удар по Ирану в случае атаки на любую из целей в США.

Аналитики Goldman считают, что на фоне растущей напряженности золото будет предпочтительнее, чем нефть, поскольку вложения в него в расчете на повышение цен являются лучшей защитой от геополитических рисков.

Кроме того сообщается, что цены на палладий также возросли, в том числе и из-за многолетнего дефицита этого металла, вызванного растущим спросом на автокатализаторы на фоне более строгих норм ограничения вредных выбросов.

Спотовая цена на палладий достигла рекордной отметки в $2030,28 за унцию.

«Цена на палладий, как и на золото, неуклонно растет в течение последних двух недель, и конфликт между США и Тегераном, похоже, способствует этому», — сказал исследователь-аналитик Pepperstone Ltd Шон Маклин, отметив, что спрос на палладий растет быстрее, чем предложение.

По информации издания, серебро и платина также выросли в цене, при этом спотовая цена на серебро достигла $18,5081 за унцию, что является самым высоким показателем с 25 сентября.