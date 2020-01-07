Нур-Султан. 7 января. КазТАГ – Осадки ожидаются во вторник на юге Казахстана, на севере и северо-западе – снег, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов на территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, на юге местами пройдут осадки, на севере и северо-западе республики – снег. Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, временами небольшой снег, туман. Ветер южных направлений 3-8 м/с. Температура днем -5-7, ночью -9-11.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер 0-5 м/с. Температура днем +1+3, ночью -5-7.

В Шымкенте переменная облачность, ночью и утром осадки (преимущественно снег), туман, гололед. Ветер северо-западный с переходом на восточный 8-13 м/с. Температура днем 0-2, ночью -3-5.

В Костанайской области днем местами ожидается небольшой снег, ночью местами – снег, местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20 м/с. Днем -3-8, ночью -7-12.

В Жамбылской области ожидается небольшой дождь со снегом, местами – туман, гололед, ветер 15-20 м/с. Днем -3+2, ночью -2-7.

В Восточно-Казахстанской области ожидается погода без осадков, местами ожидаются туман, ветер 15-20 м/с. Днем -9-14, ночью -21-26.

В Алматинской области днем местами ожидается небольшой дождь со снегом, ночью без осадков, местами – туман, в районе Жаланашколя усиление ветра – 15-20 м/с. Днем 0+5, ночью -4-9.

В Туркестанской области местами ожидаются небольшой дождь со снегом, туман, гололед. Днем -3+2, ночью 0-5.

В Кызылординской области местами ожидаются небольшой дождь со снегом, туман, гололед. Днем 0-5, ночью -4-9.

В Атырауской области ожидается погода без осадков, местами ожидаются туман, гололед. Днем -3+2, ночью -3-8.

В Павлодарской области местами ожидаются небольшой снег, туман, гололед. Днем и ночью -7-12.

В Акмолинской области местами ожидаются небольшой снег, туман. Днем -4-9, ночью -7-12.

В Мангистауской области днем ожидается погода без осадков, ночью местами – осадки, местами ожидается туман. Днем +2+7, ночью 0-5.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются небольшой дождь со снегом, туман. Днем 0-5, ночью -3-8.

В Актюбинской области днем местами ожидается небольшой снег, ночью местами – снег, местами ожидается туман. Днем 0-5, ночью -2-7.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются небольшой снег, туман. Днем -4-9, ночью -8-13.

В Карагандинской области местами ожидаются снег, туман, гололед, метель. Днем -7-12, ночью -12-17.

«В ближайшие двое суток на горных реках юга и юго-востока будет наблюдаться колебание уровня воды, в нижнем течении реки Сырдарья возможно образование заторов льда. На отдельных реках ВКО вожможен дальнейший подъем уровня воды в связи с продолжением образования заторов льда на реках», — предупредили синоптики.