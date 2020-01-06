Цена за нефть марки Brent впервые с мая 2019 года превысила $70/барр

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Алматы. 6 января. КазТАГ – Цена за нефть марки Brent на торгах Inter Continental Exchange (ICE) в Лондоне впервые с мая 2019 года превысила $70/барр, передает корреспондент МИА КазТАГ.

На момент подготовки материала Brent на лондонской бирже продают по $70,04/барр, рост по сравнению с ценами пятницы составил 2,056%.

До сегодняшнего дня в последний раз нефть Brent продавалась по цене выше $70/барр 22 мая 2019 года.

Цены на нефть резко подскочили после того, как как 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате ракетного удара в районе международного аэропорта Багдада был убит иранский генерал Кассем Сулеймани. Официальный Тегеран пообещал отомстить за убийство второго по иерархии человека в Иране. Ситуация обрушила акции ряда арабских нефтяных компаний, в то время как цены на нефть начали стремительный рост.

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