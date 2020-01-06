Ертаев: Я оказывал влияние на работников Bank RBK через Мажинова

Алматы. 6 января. КазТАГ – Владимир Радионов. Я оказывал влияние на работников АО «Bank RBK» через Игоря Мажинова, заявил казахстанский банкир Жомарт Ертаев.

«Поскольку я не имел должности в банке, то мог оказывать влияние на работников через официальных лиц, в частности, через Игоря Мажинова, который занимал посты члена совета директоров, председателя правления, председателя кредитного комитета АО «Bank RBK», также он был акционером банка. С Мажиновым я знаком с 2003 года, со времен работы в «Альянс банке», — сказал Ертаев в ходе судебного заседания в понедельник.

Также он добавил, что не всегда посвящал работников банка в свои преступные планы.

«В частности, при оформлении кредита в размере Т75,1 млн я сказал сотруднику банка Данияру Туганбай, что кредит будет возвратный, хотя изначально возвращать его не предполагал. После того, как заем был оформлен на формального заемщика, я использовал эти средства на собственные нужды», — добавил Ертаев.

Говоря же об обвинительном акте в общем, он отметил, что следствие проведено объективно.

Эти показания Ертаев дал по первому эпизоду обвинения. Всего обвинение состоит из 46 эпизодов.

Ранее сообщалось, что Ертаев полностью признал вину в деле о похищении средств АО «Bank RBK». Он высказал желание заключить процессуальное соглашение с прокурором. Часть подсудимых признали вину полностью, часть – частично, часть – отказались признавать вину. Часть признавших вину дала согласие на заключение процессуального соглашения с обвинением.

Для определения позиции прокурора в судебном заседании был объявлен перерыв до 15.00, если прокурору потребуется дополнительное время для заключения процессуального соглашения, судья Роман Селицкий обещал отложить судебное заседание до 10 января.

Также сообщалось, что потерпевшая сторона возразила против заключения процессуального соглашения по делу Ертаева. Представители потерпевших отметили, что «необходимо установить сумму ущерба, предъявить иски».

Напомним, Ертаев обвиняется в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 28 – пунктом 2 части 4 статьи 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК.

8 мая 2018 года Ертаева задержали в Москве. Сообщалось, что, по версии казахстанских полицейских, он, будучи советником председателя СД АО «Bank RBK», пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более $80 млн, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств. Сам Ертаев утверждал, что «никогда не работал в Bank RBK», а упомянутый кредит получила компания, подконтрольная казахстанцу Динмухамеду Идрисову, «Ордабасы Комьюникейшнс» и «деньги были перечислены на его личные счета». Отмечалось, что досудебное расследование в отношении Ертаева в Казахстане ведется по части 4 статьи 177 (мошенничество) УК РК.

Позже экс-банкира отпустили, и он попросил в России предоставить ему политическое убежище, а 8 октября стало известно, что генпрокуратура РФ отказала в выдаче Казахстану Ертаева, однако 15 ноября стало известно, что он снова задержан и помещен под стражу. В январе 2019 года Пресненский районный суд Москвы продлил срок содержания Ертаева под стражей, 14 марта стало известно о том, что Верховный суд РФ оставил в силе решение об экстрадиции бизнесмена.

15 марта в генпрокуратуре Казахстана сообщили, что Ертаев уже экстрадирован и водворен в следственный изолятор Нур-Султана. Суд санкционировал его арест до 15 мая.

14 мая в специализированном межрайонном следственном суде города Алматы вынесено постановление о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Жомарта Ертаева до трех месяцев, то есть до 15 июня текущего года. Позднее суд неоднократно продлевал арест Ертаева, последний раз в октябре текущего года арест ему был продлен до 15 декабря.

Ертаев с 2002 по 2007 годы являлся председателем правления АО «Альянс банк», позже работал в должности председателя правления АО «БТА банк» (Украина), председателя правления АО «Евразийский банк» (Алматы). С 2010 года и по настоящее время работал консультантом СД АО «Bank RBK». С 2011 года он возглавлял Евразийский центр финансового консалтинга, с 10 ноября 2014 года являлся гендиректором ТОО «Алма-ТВ».