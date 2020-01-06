В Казахстане в апреле-мае отменят справку 086 в бумажном виде – минздрав

Нур-Султан. 6 января. КазТАГ – Махамбет Абжан. В Казахстане в апреле-мае 2020 года отменят справку 086 в бумажном виде, сообщил вице-министр здравоохранения РК Олжас Абишев.

«В 2019 году совместно с министерством цифрового развития (, инноваций и аэрокосмической промышленности РК – КазТАГ) и другими заинтересованными государственными органами мы согласовали и утвердили техническую спецификацию по автоматизации государственной услуги «справка 086» по ее отмене в бумажной форме. (…) В бумажной форме, начиная с апреля-с мая (2020 года – КазТАГ), эта справка требоваться не будет», — сообщил Абишев на брифинге в СЦК в понедельник.

По его словам, «согласно профилактическим мерам», каждый гражданин имеет право раз в год проходить бесплатный медицинский осмотр.

«Эти все медицинские записи будут храниться у нас в системах и по запросу других госорганов, ЦОН, МВД, (для – КазТАГ) получения прав, они будут с вашего согласия – обязательно с Вашего согласия – на обработку и хранение персональных данных отправляться (запрашивающим госорганом – КазТАГ) запрос в системы о последнем осмотре медицинском, и автоматически (будет происходить – КазТАГ) формирование «086 справки», — сообщил вице-министр.

Он еще раз уточнил, что 086 справка будет выдаваться «автоматически по запросу» с разрешения самого осматриваемого.

«То есть в той форме, как раньше ее требовали, ее уже требовать не будут. Она (бумажная справка 086 – КазТАГ) уже себя изживет», — резюмировал Абишев.