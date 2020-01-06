Идрисов продает страховую компанию Amanat Ракишеву

Алматы. 6 января. КазТАГ – Простые акции АО «Страховая компания «Amanat» будут проданы АО «Инвестиционный Дом «Fincraft», сообщил страховщик.

«АО «СК «Amanat» сообщило KASE о решении его единственного акционера от 25 декабря 2019 года: «Реализовать простые акции Общества в количестве 1 930 000 штук, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества, путем заключения с покупателем АО «Инвестиционный дом «Fincraft» договора купли-продажи простых акций», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник на сайте Кахзахстанской фондовой биржи (KASE).

Ранее, 31 декабря 2019 года Национальный банк Казахстана выдал Инвестдому Fincraft разрешение на приобретение дочерней организации Amanat и приобретение статуса страхового холдинга АО «СК «Amanat».

Акционером АО «Инвестиционный Дом «Fincraft» является известный казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев.

Единственным акционером АО «Страховая компания «Amanat» является другой известный казахстанский бизнесмен – Динмухамет Идрисов.