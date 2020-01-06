Нур-Султан. 6 января. КазТАГ – Казахстан и США подписали соглашение об открытом небе, сообщает пресс-служба посольства Соединенных Штатов в Нур-Султане.

«Соединенные Штаты Америки и Казахстан подписали соглашение о воздушном сообщении (об открытом небе). От имени правительства США соглашение было подписано послом США в Казахстане Уильямом Х. Мозером, от имени правительства Республики Казахстан – министром индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбутом Атамкуловым», — сообщили американские дипломаты агентству КазТАГ в понедельник.

Отмечается, что соглашение позволяет установить современные отношения в области гражданской авиации с Казахстаном в соответствии с американской международной авиационной политикой открытого неба.

«Оно (соглашение – КазТАГ) включает неограниченную емкость и частоту перевозок, права на открытый маршрут, либеральные механизмы осуществления чартерных перевозок и возможности совместной эксплуатации рейсов. Соглашение вступит в силу после обмена дипломатическими нотами между правительствами двух стран», — пояснили в американском посольстве.

Соглашения об открытом небе – это форма соглашения о воздушном сообщении, которое правительство США заключает с иностранными государствами с целью предоставления авиакомпаниям прав на осуществление международных пассажирских и грузовых перевозок. Соглашения ориентированы на потребителя, конкуренцию и рост, и способствуют росту туризма и торговли, помогают создавать высококачественные рабочие места и содействуют всестороннему экономическому развитию.

«Их положения включают взаимные обязательства по устранению вмешательства государства в коммерческие решения авиаперевозчиков касательно маршрутов, емкости, частоты и цен, тем самым позволяя авиакомпаниям оказывать услуги в области воздушного транспорта потребителям и грузоотправителям более доступным, удобным и эффективным способом. Соглашения об открытом небе повышают гибкость операционной деятельности авиакомпаний, расширяют их совместные маркетинговые возможности, позволяют создавать глобальные сети экспресс-доставки грузов, либерализуют правила чартерных перевозок и обязывают правительства соблюдать высокие стандарты авиационной безопасности», — сказано в сообщении.