Алматы. 6 января. КазТАГ – В Т32 млрд оценили стоимость строительства моста через Бухтарминское водохранилище, передает корреспондент МИА КазТАГ.

«Касательно строительства моста через Бухтарминское водохранилище сообщаю, что до конца апреля текущего года будет уточнение финансирования из республиканского бюджета. Согласно ПСД (проектно-сметной документации – КазТАГ) (…) стоимость проекта составляет Т32 млрд», — сообщил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

По его словам, из местного бюджета заложены средства на проведение конкурсных процедур для определения подрядной организации.

«В настоящее время движение парома осуществляется по графику с 7.00 до 21.00. Толщина льда составляет 5-7 см, поэтому установлены посты для недопущения движения автомобилей по льду», — добавил Ахметов.

Напомним, 19 сентября 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акимату ВКО совместно рассмотреть вопрос выделения средств на строительство моста на Бухтарминском водохранилище. Он отметил, что жители Курчумского района ВКО передвигаются посредством старого парома, которому уже более 50 лет. Глава государства указал на то, что данный вопрос важен для района с населением более 20 тыс. человек.

5 ноября 2019 года стало известно, что из-за несоблюдения технического состояния акимат ВКО расторгает договор с арендатором парома на переправе Кызыл ту. Отмечалось, что происходит процедура расторжения договора с ТОО «Куйган Айлагы», которому в 2018 году два парома – «Иртыш» и «Курчум» – были переданы в доверительное управление. По данным местных властей, в 2019 году в виду поломки дизеля компания не выполнила утвержденный график. Также выяснилось, что договор с арендатором паромов был составлен так, что акимат не мог контролировать работу.

Отметим, что ранее строительство моста оценивалось в Т23 млрд.