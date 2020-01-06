При сильном землетрясении в Алматы повреждения зданий начнутся через 47 секунд

Алматы. 6 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. В случае сильного землетрясения повреждения зданий начинаются через 47 секунд, сообщил руководитель управления архитектуры и градостроительства Алматы Алмасхан Ахмеджанов.

«Через 47 секунд (после начала сильного землетрясения – КазТАГ) начинает рваться там, где слабо. Но многие здания проектировались так, чтобы этих мест было намного меньше. Поэтому в свое время мы выступали против самовольной перепланировки. Каждая конструкция отвечает за определенные действия при землетрясении. В 90-х годах повально делали перепланировки квартир и иногда удаляли несущие конструкции. Эти дома, скорее всего, несут риски. Но мы не все их знаем, потому что мы не каждую квартиру можем посетить», — сказал Ахмеджанов агентству КазТАГ в понедельник.

При этом он отметил, что в ходе паспортизации зданий были определены ветхие и аварийные строения.

«Да, мы проводили соответствующую паспортизацию зданий, были определены ветхие домостроения, аварийные домостроения, какие домостроения необходимо в первую очередь усиливать или реконструировать. Ждем утверждения основной сейсмокарты для составления карты рисков», — отметил руководитель управления.

По его словам, новая сейсмокарта Алматы должна быть готова в 2020 году.

«Сейсмокарта есть, она старая. Вопрос по новой сейсмокарте разрабатывает министерство. Карта, по информации министерства, готова, они нам соответствующие материалы предоставляют. Теперь мы ожидаем норматив, который будет раскрывать все эти карты и это будет уже в этом году», — сообщил руководитель управления.

По словам Ахмеджанова, активных сейсмических разломов в городе нет.

«То, что геологические разломы перемещаются, – это миф. Как могут геологические разломы переместиться? Если он есть, то он есть, если его нет, то его нет. Есть активные сейсмические разломы, есть неактивные. Активных в центральной части города нет. Может, в горах активные и присутствуют, но в городе активных разломов у нас нет. Разлом – это когда твердые массы раскалываются, и между ними получается пустота. Но таких разломов, чтобы туда могло здание упасть, нет. Это тоже миф», — пояснил он.

Как отметил Ахмеджанов, все зависит от прочности конструкций.

«В Америке тоже есть активный разлом, там прямо высотки ставят. Они тоже экспериментируют. Разлом – это стихийное бедствие, но все будет зависеть от самих конструкций. Если мы будем применять больше новых технологий, мы от землетрясения будем защищены», — отметил руководитель управления.

По его словам, геологический разлом проходит ниже проспекта Райымбека.

Кроме того, он опроверг наличие подземного озера под Алматы.

«Это просто грунтовые воды, просто большой концентрации. У нас идет вдоль улицы Толе би большое алматинское месторождение подземных вод. По крайней мере, оно идет от парка и до рынка Алтын Орда. У нас два уровня водоснабжения Алматы – горный, но во время селя он закрывается, и подземные источники. 90 м – это очень солидно, но воду мы берем еще глубже, с 200 м, а в некоторых – даже ниже 500 м. Это по санитарным нормам, потому что не везде есть централизованная канализация. Вода присутствует везде, но она физически не может размыть грунт, она не течет, она стоит, накапливается. Грунтовые воды есть в Турксибском районе, там часто затапливает подвалы. А есть места, где грунтовых вод нет», — добавил Ахмеджанов.