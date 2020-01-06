Завершено расследование уголовного дела в отношении Гульнары Каримовой

Алматы. 6 января. КазТАГ — Завершено расследование уголовного дела в отношении дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары Каримовой, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

«Генеральной прокуратурой окончено расследование уголовного дела в отношении Каримовой Г. и других лиц, которые в составе преступного сообщества совершили преступления, связанные с вымогательством, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов в зарубежных странах», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства в понедельник.

Как отмечается, в настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что Гульнара Каримова в августе 2015 года была приговорена к пяти годам ограничения свободы за вымогательство и уклонение от уплаты налогов. Узбекистан инициировал арест активов Каримовой в 12 странах, в том числе в России, на общую сумму более $1,5 млрд. С марта 2019 года Каримова отбывает наказание в женской колонии №21 в Зангиатинском районе Ташкентской области.

В августе 2019 года генеральная прокуратура Узбекистана сообщила о возбуждении новых уголовных дел против Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Узбекистана, а также завладения путем вымогательства чужим имуществом в особо крупных размерах.

В декабре дочь Гульнары Иман Каримова заявила, что срок заключения ее матери продлен в пятый раз.