Т11,7 млрд хотят потратить в 2020-2023 годы на реализацию госполитики по линии МЦРИАП РК

Нур-Султан. 6 января. КазТАГ – Т11,7 млрд хотят потратить в 2020-2023 годы на реализацию государственной политики по линии министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, передает корреспондент МИА КазТАГ.

Согласно проекту бюджетной программы «Формирование и реализация политики государства в сфере цифровизации, инноваций, аэрокосмической и электронной промышленности, информационной безопасности в сфере информатизации и связи (кибербезопасности), топографо-геодезии и картографии», представленному МЦРИАП, в 2020 году ожидается выделение Т3 196 983 тыс., в 2021 году – Т3 094 599 тыс., в 2022 году – Т2 736 264 тыс. и в 2023 году – Т2 686 220 тыс.

«Цель: развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры и цифровизации, стимулирования инновационного и научно-технического развития страны, повышение качества и доступности государственных услуг для граждан, производительности труда в аэрокосмической и электронной промышленности, а также обеспечение информационной безопасности. Задачи: реализация государственной политики, в целях качественного и своевременного выполнения возложенных функций и задач; глобальный индекс кибербезопасности РК в 2020 году – 0,79, в 2021 году – 0,8, в 2022 году – 0,81; индекс развития информационно-коммуникационных технологий место в рейтинге в 2020 году – 39, в 2021 году – 34, в 2022 году – 30», — говорится в проекте бюджетной программы.