Т9,77 млрд хотят потратить на капитальные и текущие адмрасходы МЦРИАП РК в 2020-2023 годы

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Нур-Султан. 6 января. КазТАГ – Т9,77 млрд хотят потратить на капитальные и текущие административные расходы министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана в 2020-2023 годы, передает корреспондент МИА КазТАГ.

Согласно подпрограмме «Капитальные расходы министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан» проекта бюджетной программы «Формирование и реализация политики государства в сфере цифровизации, инноваций, аэрокосмической и электронной промышленности, информационной безопасности в сфере информатизации и связи (кибербезопасности), топографо-геодезии и картографии» в ближайшие четыре года МЦРИАП намерен потратить Т1 169 114 тыс. (Т446 310 тыс. в 2020 году, Т472 783 тыс. в 2021 году, Т167 150 тыс. в 2022 году и Т82 871 тыс. в 2023 году), а по подпрограмме «Текущие административные расходы» – Т8 604 352 тыс. за тот же период (Т2 308 997 тыс. в 2020 году, Т2 093 661 тыс. в 2021 году, Т2 083 725 тыс. в 2022 году и Т2 117 969 тыс. в 2023 году).

Ранее МИА КазТАГ сообщало, что по проекту бюджетной программы «Формирование и реализация политики государства в сфере цифровизации, инноваций, аэрокосмической и электронной промышленности, информационной безопасности в сфере информатизации и связи (кибербезопасности), топографо-геодезии и картографии» МЦРИАП запрашивает на 2020-2023 годы Т11,7 млрд.

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