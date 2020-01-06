Нур-Султан. 6 января. КазТАГ – Махамбет Абжан. Т1,6 трлн составит бюджет системы здравоохранения в 2020 году в Казахстане, сообщил председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Айбатыр Жумагулов.

«В целом с введением (обязательного – КазТАГ) социального медстрахования (ОСМС) бюджет системы здравоохранения в 2020 году составит Т1,6 трлн с увеличением объемов медицинской помощи в 1,5 раза», — сообщил Жумагулов в СЦК в понедельник.

Глава ФСМС отметил, что объем финансирования амбулаторно-поликлинической помощи на 2020 год увеличится на 78% (до Т740,9 млрд) «с приоритетным финансированием первичной медико-санитарной помощи, что позволит в полном объеме обеспечить охват населения профилактическими мероприятиями».

«Объем финансирования консультативно-диагностических услуг увеличен в пять раз (до Т168,6 млрд), в том числе школьной медицины в объеме Т9,1 млрд; восстановительного лечения и медицинской реабилитации – в восемь раз (до Т55,7 млрд); амбулаторного лекарственного обеспечения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и в системе ОСМС возрастет в 2,3 раза и составит Т197 млрд», — добавил он.

Напомним, с 1 января 2020 года в Казахстане запущена система обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), включающая два пакета оказания медпомощи.

Первый – это пакет гарантированного объема бесплатной медпомощи (ГОБМП), финансируемый за счет республиканского бюджета. Он доступен для всех граждан РК и оралманов. Включает в себя скорую помощь и санитарную авиацию; медицинскую помощь при социально-значимых заболеваниях и в экстренных случаях; профилактические прививки; амбулаторно-поликлиническую помощь с амбулаторно-лекарственным обеспечением.

Второй пакет – это пакет ОСМС, включающий объем медицинской помощи сверх ГОБМП, финансируемый за счет обязательных страховых взносов государства, работодателей и работников в фонд ОСМС. В него входит амбулаторно-поликлиническая помощь; стационарная медпомощь, стационарозамещающая помощь, восстановительное лечение и медицинская реабилитация; паллиативная помощь и сестринский уход; высокотехнологичная помощь.