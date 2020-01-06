Т314 млн просят на отлов и уничтожение бродячих собак и кошек в 2020-2022 годы в Шымкенте

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Алматы. 6 января. КазТАГ – Т314 млн просят на отлов и уничтожение бродячих собак и кошек в 2020-2022 годы в Шымкенте, передает корреспондент агентства.

Согласно проекту бюджетной программы «Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек», на 2020 год власти Шымкента запросили Т130 800 тыс., а на 2021 и 2022 годы – по Т91 710 тыс. ежегодно.

«Временное задержание собак и кошек в течение трех дней до определения владельца, а также их возвращение владельцу в случае их идентификации и их захоронение в печи», — говорится в описании проекта.

По словам разработчиков проекта бюджетной программы, «отлов осуществляется с целью снижения количества бродячих собак и кошек, то есть снижения уровня инфекционных заболеваний, общих для людей и животных».

«Задачи: предотвращение заболеваний собак и кошек на 100%», — сказано в проекте.

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