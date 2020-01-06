Нур-Султан. 6 января. КазТАГ – Т33,5 млрд планируют потратить за три года на строительство и ремонт дорог в Нур-Султане, передает корреспондент МИА КазТАГ.

Согласно проекту бюджетной программы «Развитие транспортной инфраструктуры» в 2020 году акимат Нур-Султана просит выделить Т25 797 968 тыс., в 2021 году – Т3 314 300 тыс., а в 2022 году – Т4 390 200 тыс.

Разработчики ожидают, что за счет выделения указанных сумм доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, в 2020 году составит 77%, в 2021 году – 77,5%, а в 2022 году – 80%.