Т80 млрд госсредств планируют занять БРК в 2020-2021 годы на экспортное финансирование

Нур-Султан. 6 января. КазТАГ – Т80 млрд государственных средств планируют занять Банку развития Казахстана (БРК) в 2020-2021 годы на экспортное финансирование, передает корреспондент МИА КазТАГ.

Согласно проекту бюджетной программы «Кредитование АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с последующим кредитованием АО «Банк Развития Казахстана» для стимулирования экспортного финансирования» в 2020 и 2021 годы БРК может получить по Т40 млрд ежегодно.

«Программа позволит осуществить финансирование экспортных операций (финансирование предприятий-экспортеров в рамках поддержки экспортоориентированных приоритетных секторов экономики), простимулировать конкурентоспособные производства, ориентированные на экспорт. Кроме того, данная программа также направлена на достижение целевого индикатора по увеличению объема несырьевого экспорта товаров по республике», — говорится в описании проекта.

Разработчики ожидают, что экспорт несырьевой продукции (коэффициент дополнительного роста экспорта) в 2020 году достигнет Т13,9 млрд, а в 2021 году – Т43,2 млрд.