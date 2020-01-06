Т80 млрд госсредств планируют занять БРК в 2020-2021 годы на экспортное финансирование

Новости 81 0
Сельское хозяйство – проблема во всех странах Сельское хозяйство – проблема во всех странах
2708

Нур-Султан. 6 января. КазТАГ – Т80 млрд государственных средств планируют занять Банку развития Казахстана (БРК) в 2020-2021 годы на экспортное финансирование, передает корреспондент МИА КазТАГ.

Согласно проекту бюджетной программы «Кредитование АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с последующим кредитованием АО «Банк Развития Казахстана» для стимулирования экспортного финансирования» в 2020 и 2021 годы БРК может получить по Т40 млрд ежегодно.

«Программа позволит осуществить финансирование экспортных операций (финансирование предприятий-экспортеров в рамках поддержки экспортоориентированных приоритетных секторов экономики), простимулировать конкурентоспособные производства, ориентированные на экспорт. Кроме того, данная программа также направлена на достижение целевого индикатора по увеличению объема несырьевого экспорта товаров по республике», — говорится в описании проекта.

Разработчики ожидают, что экспорт несырьевой продукции (коэффициент дополнительного роста экспорта) в 2020 году достигнет Т13,9 млрд, а в 2021 году – Т43,2 млрд.

Похожие материалы:

  1. Бюджетный кредит в размере Т92 млрд хотят выдать «Жилстройсбербанку» Казахстана в 2020 году
  2. Т11,7 млрд хотят потратить в 2020-2023 годы на реализацию госполитики по линии МЦРИАП РК
  3. Завод минудобрений стоимостью около $1 млрд планируют запустить в Жанатасе в 2021 году
  4. Т9,77 млрд хотят потратить на капитальные и текущие адмрасходы МЦРИАП РК в 2020-2023 годы
  5. В метро Алматы представили новые данные по тратам на покупку вагонов в 2019-2020 годы

Новости партнеров

Загрузка...