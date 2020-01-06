Т68 млрд может получить за два года «Байтерек» на увеличение уставного капитала KazakhExport

Нур-Султан. 6 января. КазТАГ – Т68 млрд может получить за два года АО «Национальный управляющий холдинг (НУХ) «Байтерек» на увеличение уставного капитала АО «Экспортная страховая компания (ЭСК) «KazakhExport», передает корреспондент МИА КазТАГ.

Согласно проекту бюджетной программы «Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с последующим увеличением уставного капитала АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» для поддержки казахстанских производителей несырьевых товаров и поставщиков услуг на внешних рынках и усилению их конкурентоспособности за счет предоставления эффективных финансовых мер поддержки экспорта» на 2019 год было заложено Т34 млрд и еще Т34 млрд министерство торговли и интеграции Казахстана запросило на 2020 год.

«Программа предусматривает финансирование мероприятий, направленных на поддержание финансовой устойчивости KazakhExport в целях оказания финансовой поддержки действующих и вновь создаваемых экспортоориентированных предприятий несырьевого экспорта Казахстана. Кроме того, данная программа также направлена на достижение целевого индикатора по увеличению объема несырьевого экспорта товаров по республике», — говорится в описании проекта бюджетной программы.

В качестве цели проекта указано «создание благоприятных финансовых условий для экспортеров для развития производства и реализации продукции и услуг на зарубежные рынки посредством инструментов финансово-страховой поддержки».

«Задачи: объем экспортной выручки предприятиями, пользующими инструментами поддержки АО «ЭСК «KazakhExport», составит в 2021 году – Т41 млрд, в 2022 году – Т82 млрд; уровень рентабельности активов (ROA) АО «ЭСК «KazakhExport» будет поддержан в 2021 году – на уровне не менее 1%, в 2022 году – на уровне не менее 1%», — сказано в проекте.