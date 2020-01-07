Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 7 января. КазТАГ – Курс доллара США во вторник относительно данных за понедельник изменился разнонаправленно в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т381,2, а продажи – Т382,4.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по 381,7, а продают по Т383,3.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т381,5, а продажи – Т382,5.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на пятницу, составляет Т381,2.