Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

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Алматы. 7 января. КазТАГ – Курс доллара США во вторник относительно данных за понедельник изменился разнонаправленно в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т381,2, а продажи – Т382,4.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по 381,7, а продают по Т383,3.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т381,5, а продажи – Т382,5.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на пятницу, составляет Т381,2.

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