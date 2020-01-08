Пророчества патриарха

После ухода патриарха парламентаризма в стране некому говорить с властью на равных

…Мое первое знакомство с Серикболсыном Абдильдиным случилось ранней осенью 1992 года. В тот вечер после «пленарки» в Верховном Совете мы в компании нескольких молодых депутатов засиделись допоздна в Доме Парламента – отмечали что-то, веселились, слушали музыку.

Серикболсын АБДИЛЬДИН

В самый разгар вечеринки дверь в кабинет зампреда парламентского комитета по правовой реформе деликатно приоткрылась. На пороге стоял пожилой, усталый человек в толстой вязаной кофте, мягких фланелевых брюках и домашних тапочках. Кто-то выключил магнитофон, наступила тишина…

— Ребята, это хорошо, что вы общаетесь с журналистами неформально — с улыбкой сказал он, глядя на меня. — Но , пожалуйста, сделайте музыку тише. Завтра заседание президиума (Верховного Совета — авт.), я готовлюсь…

С тех пор мне не раз доводилось беседовать с Абдильдиным, интервьюировать его, наблюдать со стороны. И никогда он не подпевал кому-либо и не «делал музыку потише». Хотя на первый взгляд казался мягким, всегда готовым к компромиссу.

А ведь именно он – первый замминистра сельского хозяйства Каз ССР — восстал против горбачевского «ускорения», заявив: если зерно должно вызревать за 90 дней, оно не может вызреть за 50. В Казахстане на него зашикали, а в Москве… поняли и отстали.

Именно Абдильдин, став уже председателем Верховного Совета 12 созыва до хрипоты спорил с Нурсултаном Назарбаевым о государственном устройстве молодой независимой страны. Именно с его подачи – за почти десятилетие до программных требований ДВК – пошли дискуссии о выборности акимов и местном самоуправлении.

Он умел убеждать, мог сказать правду в лицо любому. Знакомый журналист рассказывал, как стал случайным свидетелем разговора спикера и президента на повышенных тонах. Со слов рассказчика диалог звучал так:

Абдильдин: Нужно закрепить в Конституции выборность глав администраций (будущих акимов –авт.).

Назарбаев: Не буду!

А: Необходимо принять закон о местном самоуправлении.

Н: Не буду!

А: Ну, раз вы против своего народа, то нам с вами не о чем разговаривать!

Не ручаясь за дословность, можно сказать: этот спор точно отражает политическую картину той поры – поры рассвета парламентской демократии в президентско-парламентской республике. Один из спорщиков вскоре перевернул эту страницу, а второй не смог смириться с этим до конца своей жизни…

Через много лет Серикболсын Абдильдаевич признается: он никогда не считал президента своим врагом, просто у них разные взгляды на развитие страны. Он очень переживал, когда понял: человек, которого он в свое время опекал, «как младшего брата (Абдильдин на 2 с лишним года старше Назарбаева) стремится к «узурпации власти».

Сам же Абдилдьдин относился к редкой породе людей, считавших, что власть дается исключительно ради служения стране, а не обслуживания интересов сильных мира сего. Поэтому и во власти, и в оппозиции он всегда говорил то, что думает, игнорируя просьбы (порой настойчивые) «сделать музыку потише».

Именно депутат мажилиса второго созыва Серикболсын Абдильдин «познакомил» страну с делом «Казахгейт», зачитав в притихшем зале заседаний депутатский запрос премьер-министру.

После чего был спешно создан фонд «Бота», куда деньги со швейцарских счетов перечислили на благотворительные цели.

В 2003 году, когда правительство Имангали Тасмагамбетова ценой своей отставки продавило принятие Земельного кодекса, никто иной, как Абдильдин, предупреждал: этот путь приведет к латифундии, обезземеливанию и обнищанию миллионов сельчан.

Прогноз ученого-агрария, доктора экономики, сбылся с ужасающей точностью, и теперь – годы спустя – борьбу с латифундистами декларирует президент Токаев.

Наконец, все тот же Абдильдин за несколько лет до сложения Назарбаевым президентских полномочий предрек возникновение в стране двоевластия, для чего будет задействован закон о Первом президенте.

Незадолго до своей кончины Серикболсын Абдильдаевич предупредил второго президента: мол, Токаев многое обещал, а выполнять эти обещания ему придется «как только закончится двоевластие».

Он, разумеется, очень хотел для горячо любимого им Казахстана будущего парламентской республики, будучи уверен: именно эта форма государственности лучше всего отвечает интересам большинства казахстанцев. Так вот, не исключено, что и это пожелание-предсказание патриарха отечественной политики сбудется даже скорее, чем принято считать. Правда, самого Абдильдина это явно не порадовало бы. Есть версия, что после досрочных парламентских выборов в этом году новый (а по сути старый, нуротановский) депутатский корпус настоит на изменении Конституции в сторону парламентско-президентской (а то и вовсе парламентской) республики. В таком случае реальную власть в стране получит «коллективный Назарбаев» в псевдооппозиционном интерьере тех же карликовых партеек – плюс одна-две новеньких.

А аргументировано и жестко поспорить с Назарбаевым – пусть даже «собирательным» могут совсем не многие. Без Абдильдина их почти не осталось

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