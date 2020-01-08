Алматы. 8 января. КазТАГ – Владимир Радионов. 21 пострадавший в авиакатастрофе под Алматы находится на стационарном лечении, сообщил ИО руководителя управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев.

«21 человек, пострадавший в авиакатастрофе под Алматы, находится на стационарном лечении. Из них восемь лежат в городской больнице №4, трое – в больнице скорой неотложной медпомощи, по двое – в центральной городской клинической больнице и алматинской многопрофильной клинической больнице, четверо – в НИИ травматологии и ортопедии Нур-Султана, еще двое детей – в центре детской неотложной медпопощи, угрозы для жизни пациентов нет», — сказал Абилдаев на брифинге в среду.

Также он добавил, что один пациент в НИИ травматологии и ортопедии находится в реанимации.

«У женщины был оскольчатый перелом плечевой кости, первоначально ее готовили к операции в Алматы, но затем перевели в Нур-Султан, операцию делали в два этапа. При ушибе мягких тканей всегда есть опасения различных осложнений, поэтому она пока находится в реанимации. На днях решается вопрос о переводе ее в профильное отделение», — уточнил Абилдаев.

Что касается второго пилота самолета, после операций, проведенных в городской больнице №4, он переведен в профильное отделение, ведет себя адекватно, к нему допускаются родственники.

В свою очередь главный врач центра детской неотложной медпопощи Абай Кусаинов добавил, что состояние двух детей, находящихся в стационаре, не вызывает опасений и они готовятся к выписке 9 января.

«Пятимесячная девочка, у которой была черепно-мозговая травма, была выписана сегодня, 8 января. Через некоторое время она поступит к нам в центр на реабилитацию», — добавил Кусаинов.

Напомним, 27 декабря 2019 года в 7.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы–Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Как уточнил вице-премьер Роман Скляр, самолет Bek Air дважды задел хвостовой частью взлетную полосу.

Уже найдены бортовые самописцы воздушного судна. Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пятеро – члены экипажа.

В авиакатастрофе погибли 12 человек, в числе которых – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров.

Президент Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших граждан при падении самолета.

По поручению главы государства создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром.

«Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом», — сказал Токаев.

К вечеру 27 декабря президент провел экстренное совещание и дал следующие поручения: обеспечить проведение качественного и объективного расследования причин и обстоятельств, приведших к крушению самолета; принять исчерпывающие меры по завершению комплектования АО «Авиационная администрация Казахстана» квалифицированными специалистами; провести проверку деятельности всех авиакомпаний и объектов авиационной инфраструктуры в целях приведения их в соответствие с требованиями безопасности. Также он поручил правительству совместно с акиматами Алматы и Алматинской области оказать материальную помощь семьям погибших в размере Т4 млн. Токаев уточнил, что родным погибших будет оказана всемерная психологическая и медицинская поддержка. Также будет оказана необходимая помощь всем пострадавшим.

Деятельность авиакомпании Bek Air приостановлена.

Министерством внутренних дел начато досудебное расследование по факту крушения пассажирского воздушного судна «Fokker-100» в районе поселка Гульдала Алматинской области по части 3 статьи 344 (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта) УК РК. Следственно-оперативной группой отрабатываются несколько версий, в том числе техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, возможные ошибки, допущенные при пилотировании, а также работа навигационных служб.

28 декабря известный казахстанский юрист Бакытжан Базарбек сообщил, что земельные участки площадью в 150 га в районе между селами Гульдала и Альмерек Талгарского района, где произошло крушение самолета, были землями сельскохозяйственного назначения и находились в частной собственности женщины по имени Б. Он уточнил, что земля близко расположена к взлетно-посадочной полосе (всего 300-400 м, на запретной 3 км. зоне), и на ней запрещается не только строительство жилых строений, но и в связи с орошаемостью – занятие некоторыми видами сельскохозяйственной деятельности, связанными с животноводством, так как это может привлекать птиц, которые могут оказаться помехой для самолетов. Юрист рассказал о многочисленных махинациях, в которых фигурируют и местные чиновники. В интервью агентству КазТАГ он сообщил, что на него после публикации постов о махинациях начало оказываться давление.

Как сообщало 30 декабря МИА КазТАГ, разбившийся близ Алматы самолет Fokker 100 эксплуатировали восемь авиакомпаний по всему миру – тайваньские Formosa Airlines и Mandarin Airlines, немецкие Contact Air и OLT Express Germany, афганские Kam Air и Safi Airways, африканская Air Djibouti и казахстанская Bek Air. 5 января МИА КазТАГ сообщило, что в различных крушениях Fokker 100 погибли более 200 человек, в ряде случаев причиной было обледенение.

5 января бывший глава Bek Air Нурлан Жумасултанов назвал авиакатастрофу под Алматы «роковым стечением обстоятельств», а неделей ранее – 30 декабря на пресс-конференции обвинил в авиакатастрофе дом, с которым столкнулся лайнер.

6 января в комитете гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития попросили не комментировать крушение самолета Bek Air до окончания расследования.

8 января власти Казахстана рекомендовали временно воздержаться от покупки билетов Bek Air.