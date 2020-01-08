Стоимость 1 кв. м нового жилья в Казахстане в декабре выросла на 0,2%

Нур-Султан. 8 января. КазТАГ – Стоимость 1 кв. м нового жилья в Казахстане в декабре 2019 года составила Т293 518 и выросла за месяц на 0,2%, за 2019 год (декабрь 2019 года к декабрю 2018 года) – на 6,2%, указывается в информации комитета по статистике министерства национальной экономики (МНЭ) РК.

Согласно статданным, стоимость перепродажи 1 кв. м благоустроенного жилья в ноябре за месяц выросла на 0,4% (за год – на 6,2%) – до Т200 379, стоимость неблагоустроенного жилья в ноябре увеличилась на 0,1%, за год выросла на 5,7% – до Т125 034.

Стоимость аренды 1 кв. м благоустроенного жилья составила в декабре Т1500, увеличившись на 0,4% и 7,1%, соответственно.