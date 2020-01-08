30% казахстанских школ не имеют внутренних туалетов – Сапарбаев

Нур-Султан. 8 января. КазТАГ – Махамбет Абжан. 30% казахстанских школ не имеют внутренних туалетов, сообщил заместитель премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев.

«Сделаем везде туалеты за счет септика. Для вашего сведения могу сказать, что сегодня 30% школ имеют уличные туалеты», — сообщил Сапараев в среду в СЦК, отвечая на вопрос журналиста.

При этом он выразил понимание сомнением журналиста, что туалеты построят во всех школах страны.

«Я не зря сказал в отношении септика. Надо делать туалеты внутри школ, если там есть водообеспечение рядом. И мы сделаем септик. Конечно, может быть, останутся некоторые отдаленные малокомплектные школы, но в основном во всех школах будут (внутренние туалеты – КазТАГ). Договоренность с местными органами власти на эту тему есть. Министерством (образования и науки – КазТАГ) совместно с акиматами проведен анализ в отношении видеокамер, в отношении туалетов и в отношении ликвидации трехсменных и аварийных школ», — пообещал вице-премьер.

Напомним, 15 ноября в уличном туалете на территории школы в Таразе была изнасилована девочка. Пострадавшей оказалась ученица седьмого класса, которая отпросилась с урока в туалет. По данному факту было начато досудебное расследование по части 4 статьи 120 (изнасилование) и части 4 статьи 121 (насильственные действия сексуального характера) УК РК. Полицейскими установлен и задержан подозреваемый. Пострадавшая его опознала.

20 ноября Унжакова, обращаясь к Мамину с запросом, отметила, что «казахстанская общественность поражена беспрецедентным преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних детей». Говоря о случае в Таразе, депутат отметила, что «под давлением родительской общественности областное управление образования незамедлительно уволило директора школы, заместителя по воспитательной работе, учителя, отпустившего девочку с урока, и вахтера». Однако, считает парламентарий, «такие меры скорее можно расценивать как привычную рефлексию чиновников найти и наказать «стрелочника». Унжакова предложила обеспечить все школы туалетами внутри зданий, рассмотреть возможность ускоренной интеграции систем видеонаблюдения, полностью укомплектовать штат школьных инспекторов полиции и прекратить практику их отвлечения от работы в школах, ввести более строгие правила по ограничению доступа незнакомых людей в учебные учреждения и на их территории.

Отметим, что другой резонансный случай, касающийся вопроса ответственности персонала школ за безопасность учащихся, произошел в Туркестане. 14 декабря стало известно, что в школе №15 имени Жумабаева задержали педагога за то, что он не охранял школьный туалет. Видео, на котором преподавателя задерживает полиция, опубликовала в сети член Национального совета общественного доверия (НСОД) Айгуль Орынбек. На кадрах видно, как педагоги пытаются помешать полицейским, но учителя сажают в машину и увозят.

Позже в соцсетях появилась объяснительная директора учебного заведения, в которой даются пояснения, почему учитель физкультуры, который тот день дежурил, не находился возле школьного туалета. Причиной конфликта между учителем и начальником управления полиции Туркестана Данияром Мейрханом названы не совсем вежливые ответы учителя.

Действия полиции в отношении педагога по физической культуре и спорту глава министерства образования и науки РК Асхат Аймагамбетов назвал недопустимыми. Он заявил, что со стороны ведомства будут приняты все необходимые меры по защите данного учителя. По его словам, будут привлечены к ответственности все, кто так или иначе причастен к произошедшему, в том числе, администрация школы и отдел образования. Министр отметил, что ситуацию он взял под личный контроль.

Позже стало известно, что аким Туркестана и руководство полиции принесли извинения педагогу. Также сообщалось, что Мейрхан был временно отстранен от занимаемой должности.

24 декабря премьер-министр РК Аскар Мамин в ответ на за запрос депутата мажилиса Ирины Унжаковой сообщил, что ответственность за безопасность учащихся закрепят за персоналом школ в Казахстане. Также, по словам Мамина, принимаются меры по укомплектованию школ инспекторами по делам несовершеннолетних, а также введению до 1 марта 2020 года специализированной службы охраны в организациях образования, расположенных в крупных городах.