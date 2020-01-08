Нур-Султан. 8 января. КазТАГ — Казахстанским авиакомпаниям рекомендовано воздержаться от полетов над Ираном, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК.

«Казахстанским авиакомпаниям рекомендовано воздержаться от полетов над воздушным пространством Ирана. Казахстанские авиакомпании, в связи со сложившейся ситуацией, прорабатывают вопрос выполнения указанных полетов через альтернативные воздушные трассы в облет воздушного пространства Ирана по согласованию с навигационными службами соответствующих стран», — говорится в сообщении в среду.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время через воздушное пространство Ирана выполняют регулярные перевозки два казахстанских авиаперевозчика – Air Astana и SCAT.

«Авиакомпания Air Astana выполняет полеты по направлениям Нур-Султан – Дубай (пять раз в неделю) и Алматы – Дубай (10 раз в неделю) через воздушное пространство Ирана. Авиакомпания SCAT выполняет два регулярных рейса по направлениям из Алматы в Медину и Джидду (по одному разу в неделю) и два нерегулярных рейса Алматы – Шарм Эль-Шейх и Шымкент – Шарм Эль-Шейх через воздушное пространство Ирана», — проинформировали в МИИР.

Также в пресс-службе сообщили, что авиакомпании ОАЭ – Fly Dubai (Дубай – Нур-Султан – пять рейсов в неделю, Дубай – Алматы – семь рейсов в неделю), Etihad (Абу-Даби – Нур-Султан – два рейса в неделю), Air Arabia (Шарджа – Алматы – пять рейсов в неделю) осуществляют регулярные полеты (всего 19 рейсов в неделю) через воздушное пространство Ирана в Казахстан. Иранская авиакомпания Mahan Air выполняет регулярные полеты по маршруту Тегеран – Алматы.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Air Astana отказалась от полетов над воздушным пространством Ирака и Ирана.

Напомним, отношения между Тегераном и Вашингтоном резко обострились после того, как 3 января по приказу Трампа в результате ракетного удара в районе международного аэропорта Багдада был убит иранский генерал Кассем Сулеймани. Официальный Тегеран пообещал отомстить за убийство второго по иерархии человека в Иране. Ситуация обрушила акции ряда арабских нефтяных компаний, в то время как цены на нефть начали стремительный рост.

Позднее несколько военных объектов США в Ираке были атакованы крылатыми и баллистическими ракетами, выпущенными с территории Ирана. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, комментируя ситуацию, заявил, что Тегеран «предпринял соразмерные меры в целях самообороны в соответствии со статьей 51 устава ООН», назвав трусливым нападение на своих граждан и высокопоставленных чиновников убийство генерала Кассема Сулеймани. Глава МИД Ирана заверил, что Тегеран не стремится к эскалации или войне, но подчеркнул, что Иран намерен защищаться от любой агрессии. В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что все нормально, сейчас, по его словам, идет оценка жертв и повреждений. Он добавил, что на сегодняшний день у США самые мощные и хорошо оснащенные войска в мире, пообещав сделать в скором времени официальное заявление. 8 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне конфликта США и Ирана провел в Акорде совещание по ситуации на Ближнем Востоке.

Утром 8 января Boeing 737, принадлежавший «Международным авиалиниям Украины», потерпел крушение рядом с аэропортом Хомейни в Тегеране вскоре после взлета. Самолет направлялся в Киев. По данным МВД Украины, на борту авиалайнера находились 180 человек. Все погибли. Большинство погибших оказались гражданами Канады и Ирана. В МИД Казахстана сообщили, что казахстанцев среди погибших нет, позже данную информацию подтвердили и иранские власти. Вместе с тем, известно, что на сегодняшний день на консульском учете в Иране стоят 174 гражданина Казахстана.

По версии иранских властей, причиной крушения авиалайнера стал пожар в моторном отсеке. При этом, Тегеран отрицает версию о том, что крушение самолета вызвано попаданием ракеты.