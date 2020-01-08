Нур-Султан. 8 января. КазТАГ — Группу не имеющих выхода к морю развивающихся стран на два года возглавил Казахстан, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел (МИД) РК.

«Казахстан принял председательство в группе развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ), на период 2020-2021 годов. Церемония передачи председательства прошла в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с участием послов и экспертов государств-членов группы при ООН и высокого представителя ООН по вопросам наименее развитых стран, развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и малых островных развивающихся государств Фекитамоелоа Утоикаману», — говорится в сообщении в среду.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в ходе председательства Казахстан намерен активно содействовать реализации Венской программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (2014-2024 гг.) и Целей устойчивого развития ООН через усиленное и скоординированное сотрудничество стран группы со странами транзита, агентствами ООН и другими заинтересованными сторонами на региональной основе.

«На посту председателя Казахстан приложит все усилия для активизации сотрудничества между нашей группой и всеми заинтересованными сторонами, включая учреждения ООН, международные финансовые институты, частный сектор и научные круги», — отметил постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров в ходе мероприятия.

Он также поблагодарил постоянного представителя Парагвая при ООН Хулио Сесара Арриолу, возглавлявшего группу в предыдущие два года, за значительную работу на данном посту.

В свою очередь Утоикаману в своей речи подчеркнула, что Казахстан неизменно занимает активную позицию в продвижении и защите интересов группы РСНВМ.

Она также отметила, что в июне 2020 года в Нур-Султане при поддержке правительства Казахстана состоится министерская встреча РСНВМ по вопросам торговли в рамках XII министерской конференции Всемирной торговой организации.

«Казахстан был избран председателем группы в ходе ежегодной министерской встречи РСВНМ в Нью-Йорке 25 сентября 2019 года», — напомнили в МИД РК.

Отмечается, что отсутствие территориального доступа к морю, удаленность и изоляция от мировых рынков и высокие транзитные расходы создают серьезные препятствия для общего социально-экономического развития стран, не имеющих выхода к морю.

«Их морская торговля полностью зависит от транзита через другие страны. Дополнительные пересечения границы и большое расстояние от глобальных рынков существенно увеличивают расходы на транспортные услуги. В числе других основных вызовов, стоящих перед РСНВМ, находятся слабое инфраструктурное развитие, малые экономические рынки, уязвимость перед климатическими изменениями, недостаточный доступ к информационно-коммуникационным технологиям и другие», — следует из сообщения.

В группу РСНВМ входит 32 государства, в том числе 16 стран представляют африканский континент, 10 – Азию, включая все пять стран Центральной Азии и Афганистан, четыре – Европу и два – Южную Америку. Казахстан, являясь крупнейшей страной, не имеющей выхода к морю, расположен также на самом дальнем расстоянии от мирового океана (около 3750 км).