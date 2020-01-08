Отключение света в Акорде: Шести должностным лицам предъявлены обвинения

Нур-Султан. 8 января. КазТАГ — Шести должностным лицам предъявлены обвинения по делу об отключении света в Акорде, сообщил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов.

«Что касается аварийного выключения электроэнергии (в центральном районе Левобережья Нур-Султана – КазТАГ), расследование дела завершено. Расследование находилось под контролем генеральной прокуратуры. В настоящее время по трем статьям уголовного кодекса квалифицированы деяния соответствующим лицам. С 31 декабря 2019 года начато ознакомление с материалами дела. (…) Были проведены судебно-строительные, судебно-технические, пожарно-технические экспертизы. В настоящее время дело завершено, подозреваемые ознакамливаются с материалами дела. Им предъявлены обвинения», — сказал Адилов в кулуарах СЦК в среду.

Прежде всего, как отметил начальник следственного департамента МВД, «статьи касаются нарушения пожарно-технической безопасности, нарушения архитектурной и градостроительной деятельности».

«Расследование в отношении подрядной, субподрядной организаций, а также представителя ТОО, которые занимались авторским и техническим надзорами. Привлечены руководители и инженера, которые в соответствии с их обязанностями должны были отвечать за недопущения такого происшествия. Представители СК «Кулагер» – это основная подрядная организация, ТОО «LB Group», которые занимались фактически этими строительными работами, а также представители двух ТОО авторского и технического надзора», — проинформировал он.

Он уточнил, что обвинения предъявлены шести должностным лицам.

«Всего их шесть человек, шесть должностных лиц ранее указанных подрядных организаций», — резюмировал Адилов.

Напомним, в ночь на 10 ноября 2019 года Акорда, парламент и правительство почти сутки были без центрального электроснабжения в Нур-Султане. Централизованное электричество в центральном районе Левобережья отключилось после пожара на подстанции, в результате чего ряд главных зданий страны перевели на резервное электропитание.

Позднее президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать специальную комиссию во главе с вице-премьером Романом Скляром и при необходимости передать правоохранителям дело об отключении света в Акорде.

В пресс-службе премьер-министра РК позднее сообщили, что проведено первое заседание спецкомиссии, в рамках которого «министерству энергетики поручено оперативно провести экспертизу для определения причин отключения электроэнергии, отмечена необходимость проведения соответствующей ревизии, чтобы в будущем исключить повторения подобных фактов».

По факту аварии департаментом полиции (ДП) Нур-Султана было начато досудебное расследование по статье 292 УК РК по факту нарушения правил пожарной безопасности. Досудебное расследование было поручено оперативно-следственной группе ДП Нур-Султана. Ход расследования взял на контроль министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

На брифинге в акимате была озвучена предположительная причина отключения электричества в Нур-Султане – короткое замыкание.