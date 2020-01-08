Токаев выразил соболезнования в связи с крушением самолета МАУ в Тегеране

Нур-Султан. 8 января. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с крушением самолета «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране, сообщает пресс-служба Акорды.

«Токаев направил телеграммы соболезнования главам ряда государств, граждане которых погибли в результате крушения самолета компании «Международные авиалинии Украины» вблизи аэропорта Тегерана», — говорится в сообщении в среду.

Как известно, 8 января т.г. лайнер компании «Международные авиалинии Украины» потерпел катастрофу после взлета из аэропорта г. Тегерана. На борту самолета находилось порядка 180 пассажиров.

Напомним, утром 8 января Boeing 737, принадлежавший «Международным авиалиниям Украины», потерпел крушение рядом с аэропортом Хомейни в Тегеране вскоре после взлета. Самолет направлялся в Киев. По данным МВД Украины, на борту авиалайнера находились 180 человек. Все погибли. Большинство погибших оказались гражданами Канады и Ирана. В МИД Казахстана сообщили, что казахстанцев среди погибших нет, позже данную информацию подтвердили и иранские власти. Вместе с тем, известно, что на сегодняшний день на консульском учете в Иране стоят 174 гражданина Казахстана.

По версии иранских властей, причиной крушения авиалайнера стал пожар в моторном отсеке. При этом, Тегеран отрицает версию о том, что крушение самолета вызвано попаданием ракеты.

В этот же день авиакомпания Air Astana отказалась от полетов над воздушным пространством Ирака и Ирана.

В свою очередь авиакомпания SCAT изменила маршруты по направлениям из Казахстана в Саудовскую Аравию и Шарм-Эль-Шейх.

Позднее в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК сообщили, что «казахстанским авиакомпаниям рекомендовано воздержаться от полетов над воздушным пространством Ирана». В ведомстве заверили, что «казахстанские авиакомпании, в связи со сложившейся ситуацией, прорабатывают вопрос выполнения указанных полетов через альтернативные воздушные трассы в облет воздушного пространства Ирана по согласованию с навигационными службами соответствующих стран».