SCAT изменил маршруты по направлениям из РК в Саудовскую Аравию и Шарм-Эль-Шейх

Алматы. 8 января. КазТАГ — Авиакомпания SCAT изменила маршруты по направлениям из Казахстана в Саудовскую Аравию и Шарм-Эль-Шейх, сообщает пресс-служба казахстанского авиаперевозчика.

«До стабилизации ситуации в регионе Персидского Залива авиакомпания SCAT приняла решение об изменении маршрутов по направлениям из Казахстана в Саудовскую Аравию и Шарм-Эль-Шейх. Пролет по этим направлениям будет осуществляться через территории других государств. В связи с этими изменениями, длительность перелетов по направлениям в Шарм-Эль-Шейх увеличится на один час, в Саудовскую Аравию – до 1,5 часов», — говорится в сообщении в среду.

В пресс-службе заверили, что авиакомпания внимательно следит за развитием событий и предоставит дополнительную информацию в случае изменений.

«Номер телефона центра поддержки клиентов +7 7252 99 88 80 (круглосуточно)», — резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Air Astana отказалась от полетов над воздушным пространством Ирака и Ирана.

Позднее в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК сообщили, что «казахстанским авиакомпаниям рекомендовано воздержаться от полетов над воздушным пространством Ирана». В ведомстве заверили, что «казахстанские авиакомпании, в связи со сложившейся ситуацией, прорабатывают вопрос выполнения указанных полетов через альтернативные воздушные трассы в облет воздушного пространства Ирана по согласованию с навигационными службами соответствующих стран».

Напомним, отношения между Тегераном и Вашингтоном резко обострились после того, как 3 января по приказу Трампа в результате ракетного удара в районе международного аэропорта Багдада был убит иранский генерал Кассем Сулеймани. Официальный Тегеран пообещал отомстить за убийство второго по иерархии человека в Иране. Ситуация обрушила акции ряда арабских нефтяных компаний, в то время как цены на нефть начали стремительный рост.

Позднее несколько военных объектов США в Ираке были атакованы крылатыми и баллистическими ракетами, выпущенными с территории Ирана. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, комментируя ситуацию, заявил, что Тегеран «предпринял соразмерные меры в целях самообороны в соответствии со статьей 51 устава ООН», назвав трусливым нападение на своих граждан и высокопоставленных чиновников убийство генерала Кассема Сулеймани. Глава МИД Ирана заверил, что Тегеран не стремится к эскалации или войне, но подчеркнул, что Иран намерен защищаться от любой агрессии. В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что все нормально, сейчас, по его словам, идет оценка жертв и повреждений. Он добавил, что на сегодняшний день у США самые мощные и хорошо оснащенные войска в мире, пообещав сделать в скором времени официальное заявление. 8 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне конфликта США и Ирана провел в Акорде совещание по ситуации на Ближнем Востоке.

Утром 8 января Boeing 737, принадлежавший «Международным авиалиниям Украины», потерпел крушение рядом с аэропортом Хомейни в Тегеране вскоре после взлета. Самолет направлялся в Киев. По данным МВД Украины, на борту авиалайнера находились 180 человек. Все погибли. Большинство погибших оказались гражданами Канады и Ирана. В МИД Казахстана сообщили, что казахстанцев среди погибших нет, позже данную информацию подтвердили и иранские власти. Вместе с тем, известно, что на сегодняшний день на консульском учете в Иране стоят 174 гражданина Казахстана.

По версии иранских властей, причиной крушения авиалайнера стал пожар в моторном отсеке. При этом, Тегеран отрицает версию о том, что крушение самолета вызвано попаданием ракеты.