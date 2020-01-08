КФГД утвердил максимальные рекомендуемые ставки по тенговым депозитам на февраль 2020 года

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Нур-Султан. 8 января. КазТАГ – Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) утвердил максимальные рекомендуемые ставки по тенговым депозитам на февраль 2020 года, сообщает пресс-служба фонда.

«КФГД утвердил максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по тенговым депозитам на февраль 2020 года. По сравнению со ставками на январь, вслед за ставками на рынке, изменения произошли по срочным депозитам на 12 месяцев с правом пополнения и без – они уменьшились на 0,4 процентных пункта», — говорится в распространенном в среду сообщении.

В фонде напомнили, что с сентября 2019 года максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по срочным и сберегательным вкладам в тенге рассчитываются на основании рыночных трендов – снижение или повышение ставок формирует банковский сектор.

«По остальным депозитам в национальной валюте максимальные рекомендованные ставки вознаграждения сохранились на прежнем уровне», — уточнили в КФГД.

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