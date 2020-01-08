«Жилстройсбербанк» Казахстана заложил имущество на сумму Т46,2 млрд

Алматы. 8 января. КазТАГ – Тулкин Ташимов. АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» (ЖССБК) заложил имущество на сумму Т46,2 млрд, сообщает пресс-служба Казахстанской фондовой биржи (KASE).

«АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» (Алматы), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о передаче 31 декабря 2019 года в залог своего имущества на сумму Т46,2 млрд», — говорится в сообщении.

Напомним, решением правления KASE с 29 ноября 2019 года статус клирингового участника фондового рынка присвоен 17 членам биржи, в том числе ЖССБК.

Еще ранее, 30 октября 2019 года АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» предоставило KASE выписку из системы реестров держателей акций АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» по состоянию на 1 октября 2019 года, согласно которой общее количество объявленных простых акций банка составляет 7,83 млн штук. Все они принадлежат единственному акционеру банка – АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».