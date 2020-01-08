«8 минут Токаева, задавшие новый тренд». «Гуляли — веселились, очнулись — прослезились…». «Риски для экономики РК: на первом месте — печатный станок Нацбанка». «Смогут ли казахи стать интеллектуальной нацией?». «Кому выгодно развалить казахстанскую школу?»

Сетевой Казахстан 8 января 2020г.

SAYASAT . ORG . «8 минут Токаева, задавшие новый тренд» — 31 декабря президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ впервые поздравил казахстанцев с новым годом. Глава государства обратился на двух языках, без бокала с шампанским в руках и традиционной елки за спиной. Появление нового президента на экранах в новогоднюю ночь ждала вся страна, о чем свидетельствует количество фотографий телевизионных экранов во время поздравления Токаева, опубликованных в соцсетях. В сети сразу же отметили государственный флаг, который был расположен вместо новогодней елки, что придало выступлению официальности и ночные виды столицы — за спиной президента красовались монумент Байтерек и «Хан Шатыр».

KP . KZ . «Гуляли — веселились, очнулись — прослезились…» — Вот и наступил новый 2020 год. Отгремели залпы салютов, иссякли запасы салатов… Страна возвращается к привычному ритму жизни. Однако далеко не у всех граждан затяжные выходные оставили приятное послевкусие — по крайней мере, так говорят дежурившие и всякое повидавшие в эти дни врачи.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Данияр Ашимбаев: «Токаев только строит свою вселенную» — Президенту сейчас важно заставить государство реагировать на нужды социума, на его запросы. Общество хочет перемен. Но общество не хочет терять достижений независимости, такие как стабильность и согласие. При этом, социум желает определенных изменений, динамики к лучшему. Имеется огромный социальный запрос на патернализм. Если одним нужна демократия, то другим – увеличение социальной помощи государства. Где-то государство может пойти навстречу таким запросам, а где-то нет. Например: «я взял кредит и государство должно погасить мои долги», на такой вариант страна, да и общество идти не должны. Ясно, что в ходе работы Нацсовета, деятельности рабочих групп, на встречах с президентом, с министерствами и ведомствами, озвучивалась масса сценариев и предложений. Мне кажется, что глава государства достаточно здраво выбрал набор вещей, в экономике и в политике, в социальной сфере, которые можно внедрить в качестве пилотных, с чего начать движение вперед. Но всем ведь хочется перемен к лучшему «сегодня» и «завтра». А так не бывает.

FORBES . KZ . «Риски для экономики РК в 2020: на первом месте — печатный станок Нацбанка» — Другие ступни «антипьедестала» занимают использование средств Национального фонда, кризис в Китае и курс рубля к доллару. Потенциальные угрозы для экономики Казахстана, как со стороны глобальных факторов, так и внутренних проблем, по просьбе Forbes.kz оценил финансист Мурат ТЕМИРХАНОВ.

CAMONITOR . KZ . «В состоянии ли казахстанцы заменить иностранных рабочих на предприятиях?» — Поручение президента РК Касым-Жомарта ТОКАЕВА значительно сократить, начиная с 2020 года, квоты на привлечение иностранной рабочей силы было воспринято экспертным сообществом неоднозначно. С одной стороны, эта мера может способствовать занятости населения, поскольку позволит высвободить тысячи рабочих мест для казахстанских граждан. Но, с другой, страна испытывает серьезный дефицит специалистов-«технарей», и заполнить высвободившуюся нишу будет некем. Можно ли разрешить эту дилемму и, главное, как? Об этом мы беседуем с экспертом Института мировой экономики и политики при Фонде первого президента РК Айман ЖУСУПОВОЙ.

«Смогут ли казахи стать интеллектуальной нацией?» — Любое государство должно ставить перед собой задачу воспитания интеллектуальной и при этом высоконравственной нации. Однако в Казахстане, несмотря на многочисленные реформы и огромные денежные вливания, уровень образованности школьников и студентов на протяжении всех лет независимости только падал. Очевидно, что нужно кардинально менять подходы. Но какими они должны быть? Нурлан АСЕЛКАН, издатель и главный редактор журнала «Космические исследования и технологии»: «Мы пока выбираем слишком простой путь – путь непротивления невежеству». Канат НУРОВ, президент научно-образовательного фонда Aspandau: «Нужно перезагрузить воспитательную функцию образования».

IA — CENTR . RU . Петр СВОИК – «Модернизация казахского языка: чем закончится переход на латиницу?» — С языком же, думается, поможет такой совет: вместо перехода на латиницу стоит перейти на государственное двуязычие. А именно, установить, что для занятия таких-то выборных и назначаемых должностей необходимо владение обеими государственными — казахским и русским, языками. Равно как это же требуется для таких-то вакансий в публичном поле. То есть, перевести языковый вопрос из сферы идеологии в сферу профессионально-квалификационных требований. Тогда нағыз казахи надежно закрепляют за собой государство-образующее качество, но и для всех, не входящих в казахскую нацию, открываются простые и понятные возможности оставаться не просто гражданином Казахстана, но и участвовать, как в собственном, в государственном строительстве.

CARAVAN . KZ . «Бесконечные эксперименты в нашем образовании сильно ему навредили» — С разницей в несколько дней мажилис принял во втором и окончательном чтении Закон “О статусе педагога”, а правительство одобрило новую государственную программу развития образования и науки на 2020–2025 годы. Необходимость обоих документов очевидна. Однако ряд специалистов (да и некоторые депутаты мажилиса) полагают, что первый был принят в спешке. А второй, написанный взамен аналогичного на 2016–2019 годы, частично дублирует закон о педагоге. И слишком дорогой. Директор Международного образовательного центра “MOLODIUM”, эксперт ЮНЕСКО Василий ШАХГУЛАРИ считает, что в результате спешки авторам этих проектов вскоре придется провести работу над ошибками. И еще его смущает, что законопроект до принятия нигде не был опубликован, из-за чего преподавательское сообщество страны не смогло с ним ознакомиться.

TIME . KZ . «Идите и учите!» — Прибавка к зарплате в 30-40 тысяч тенге, защита от оскорблений и эксплуатации госорганов — вот во что, если в двух словах, вылился новый закон о статусе педагога. Первые изменения финансового толка в своей жизни учителя ощутят уже в феврале.

«Предупреждён — значит освобождён» — Общественники требуют криминализировать статью за бытовое насилие. Они считают, что в Уголовном кодексе должна появиться отдельная статья, предусматривающая наказание за побои в семье.

«Ну кто здесь строит?» — В двух кварталах от акимата Алматы без всяких разрешительных документов строится огромный жилой комплекс. Недавно жители написали письмо президенту Казахстана, который, напомним, осенью 2019 года потребовал запретить уплотненную застройку в центре Алматы. Люди надеются, что глава государства — человек слова и сможет обеспечить исполнение своих поручений.

EXCLUSIVE . KZ . «Кому выгодно развалить казахстанскую школу?» — В Казахстане за последние десятилетия в области образования была проведена череда реформ, которые, несмотря на соответствие международным стандартам, только ухудшают его состояние. Провальными назвала старший преподаватель кафедры международного образования и сравнительной педагогики института образования университета Цукуба (Япония), доктор Куаныш ТАСТАНБЕКОВА последнюю из новаций — переход в сжатые сроки на обучение на трех языках.

EHONEWS . KZ . «Азат Перуашев начинает изображать наличие в стране конструктивной оппозиции» — Лидер партии «Ак жол» Азат ПЕРУАШЕВ заявил о том, что его фракцией подготовлен законопроект «О парламентской оппозиции». По его словам, он стремится к тому, что бы его партия получила равные возможности и права вместе с правящей партией «Нур Отан», так как его соратники якобы притесняются и им не дают возможности выразить свое мнение в Мажилисе. Эта метаморфоза и неожиданное превращение партии крупного бизнеса в оппозиционную вызвало неподдельный интерес у многих блогеров и комментаторов в социальных сетях. Тем более, что ровно год назад Азат Перуашев и его однопартийцы анонсировали себя в качестве представителей национал-патриотов и предлагали переименовать страну в Казахскую Республику.

PLATON . ASIA . «Теория заговора» — Теория заговора или конспирология (англ. conspiracy theory — «теория заговора») – это концепция, по которой все значимые исторические события, явления якобы происходят в результате заговора определенной группы людей, реализующих тем самым свои корыстные, властные и иные интересы. Впрочем, большей частью постсоветских государств управляют люди, вышедшие из эпохи «заговоров». Соответственно, они так и правят нашими странами, создавая разные законспирированные проекты, движения, события. Такой график их «работы» облегчается тем, что в наших обществах государство играет гипертрофированную роль, направляя почти все процессы. В Казахстане часто разговоры о том, что власть управляет многими событиями, объявляют конспирологией. Однако потом само время подтверждает правоту многих таких версий, как это было, например, с кандидатом А. Косановым на президентских выборах.

RATEL . KZ . «Строительство завершено, объект никому не нужен» — Учебный центр на болоте в Экибастузе строили 10 лет, потратив 10 млрд тенге. Поручение построить в Экибастузе 16-корпусный учебный центр, который будет давать стране 700 специалистов в год, было озвучено президентом страны еще в 2006 году. Предприятия энергетики и угольной отрасли, как объявили тогда в министерстве образования и науки, жалуются, что отсутствие учебной базы привело к острому дефициту кадров. Поэтому, мол, стране кровь из носу нужны новые учебные заведения в Экибастузе, Атырау, Усть-Каменогорске и Шымкенте. Они должны решить проблему и одновременно создать возможности для научной работы.

365 INFO . KZ . «Не только педофилы и убийцы: полный обзор поправок в Уголовный кодекс» — Вступившие с 1 января 2020 года поправки в уголовное законодательство значительно ужесточили ответственность против самых тяжелых преступлений против личности.

AZATTYQ . ORG . ««Бьют по карману». В Жанаозене возмущены ростом цен на газ» — Жители и предприниматели Жанаозена собрались 6 января в акимате города, протестуя против повышения цен на сжиженный газ с 53-55 до 63-65 тенге (около 17 центов) за литр. Они потребовали, чтобы власти объяснили причину резкого роста цен на газ. Аким моногорода в Мангистауской области пообещал, что цены вернутся на прежний уровень.

««Услышьте нас». Жители Старого Жайрема просят Токаева о переселении» — Жители поселка Старый Жайрем, соседствующего с месторождением полиметаллических руд, вновь поднимают вопрос о переселении подальше от мест промышленной добычи. Разрабатывающая рудник компания считает экологическую обстановку в поселке стабильной и сообщает о планах увеличения производственных мощностей. Сельчане направили обращение в Акорду с просьбой вмешаться.

TENGRINEWS . KZ . «Их нельзя сравнивать, но очень хочется: туалеты в Казахстане и Японии» — Корреспондент Ренат ТАШКИНБАЕВ, побывав в Японии, испытал определенный культурный шок, он хотел поделиться увиденным с читателями, но долго не мог понять, в каком жанре должен быть этот рассказ. Поэтому свое мини-исследование он решил сделать в виде путевых заметок и озаглавил этот текст так: Изучение японской туалетной культуры на благо народа Казахстана.

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