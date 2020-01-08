МИД Ирана: Объекты США атакованы в целях самообороны в соответствии с уставом ООН

Алматы. 8 января. КазТАГ – По заявлению министерства иностранных дел Ирана, объекты США атакованы в целях самообороны в соответствии с уставом Организации объединенных наций (ООН), передает корреспондент агентства.

«Иран предпринял соразмерные меры в целях самообороны в соответствии со статьей 51 устава ООН, когда было начато трусливое нападение на наших граждан и высокопоставленных чиновников. Мы не стремимся к эскалации или войне, но будем защищаться от любой агрессии», — заявил утром в среду глава МИД Ирана Джавад Зариф.

Ранее сообщалось, что несколько военных объектов США в Ираке были атакованы крылатыми и баллистическими ракетами, выпущенными с территории Ирана.

Отношения между Тегераном и Вашингтоном резко обострились после того, как 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате ракетного удара в районе международного аэропорта Багдада был убит иранский генерал Кассем Сулеймани. Официальный Тегеран пообещал отомстить за убийство второго по иерархии человека в Иране. Ситуация обрушила акции ряда арабских нефтяных компаний, в то время как цены на нефть начали стремительный рост.