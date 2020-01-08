Трамп об ударах Ирана по военным базам США: Все хорошо, у нас самые мощные войска в мире

Алматы. 8 января. КазТАГ – Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с ударами Ирана по военным базам США, передает корреспондент МИА КазТАГ.

«Все хорошо! Ракеты выпущены из Ирана по двум военным базам, расположенным в Ираке. Сейчас идет оценка жертв и повреждений. Все нормально! На сегодняшний день у нас самые мощные и хорошо оснащенные войска в мире! Я сделаю заявление завтра утром», — написал Трамп на своей странице в Twitter в среду.

Ранее сообщалось, что несколько военных объектов США в Ираке были атакованы крылатыми и баллистическими ракетами, выпущенными с территории Ирана. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, комментируя ситуацию, заявил, что Тегеран «предпринял соразмерные меры в целях самообороны в соответствии со статьей 51 устава ООН», назвав трусливым нападение на своих граждан и высокопоставленных чиновников убийство генерала Кассема Сулеймани. Глава МИД Ирана заверил, что Тегеран не стремится к эскалации или войне, но подчеркнул, что Иран намерен защищаться от любой агрессии.

Отношения между Тегераном и Вашингтоном резко обострились после того, как 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате ракетного удара в районе международного аэропорта Багдада был убит иранский генерал Кассем Сулеймани. Официальный Тегеран пообещал отомстить за убийство второго по иерархии человека в Иране. Ситуация обрушила акции ряда арабских нефтяных компаний, в то время как цены на нефть начали стремительный рост.