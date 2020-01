Между тем в условиях обострившихся до предела отношений между Тегераном и Вашингтоном главную опасность для иранской стороны представляют базирующиеся в регионе американские военно-морские силы

Издание National Interest опубликовало статью Роберта Фарли под названием «Note To Iran: Want to Start World War III? Sink a US Navy Carrier» — «К сведению Ирана: хотите начать третью мировую войну? Потопите авианосец ВМС США».

В ней говорится так: «В течение достаточно длительного времени Соединенные Штаты наслаждались осознанием неприкосновенности своих самых важных, дорогостоящих и эффективных военных активов.

Совершение атаки на супер-авианосец даже с использованием конвенциональных военно-морских и военно-воздушных сил является отнюдь непростым делом; в течение ряда десятилетий СССР пытался разработать эффективное оружие и тактику против авианосных кораблей, то есть ломал голову над такой задачей, решением которой теперь занялся Китай.

Но авианосцы имеют почти мифическое символическое значение как в контексте восприятия расклада военных сил в мире международным сообществом, так и в самооценке ВМС США. Ни одно государство со времен Второй мировой войны не предпринимало целенаправленной атаки на американский авианосец».

Между тем в условиях обострившихся до предела отношений между Тегераном и Вашингтоном главную опасность для иранской стороны представляют базирующиеся в регионе американские военно-морские силы. А именно – Пятый флот ВМС США, в зону ответственности которого, составляющую 2,5 миллиона квадратных миль, входит западная часть Индийского океана и Персидский залив. Командует им сейчас вице-адмирала Джим Маллой. Основной пункт базирования этого американского флота (Naval Support Activity) находится в городе Манаме, который является столицей и главным экономическим центром королевства Бахрейн. Острова, на которых расположено это государство, находятся рядом с противоположным от иранского побережья Персидского залива. Расстояние между берегами Ирана и Бахрейна по прямой линии составляет чуть более 180 километров. То есть, если иранцы решатся устроить «свой Перл-Харбор» американцам, сделать им это с учетом того, что у них имеются достаточно эффективные ракеты малой, средней и стратегической дальности, будет несложно. Ибо даже при уходе кораблей в море на месте остаются штаб-квартира Пятого флота и гарнизон. Не помешал бы этому, наверное, и тот факт, что сам Бахрейн, в отличие от США, не находится фактически в состоянии войны с Ираном. Почему? Да потому что иранское правительство считает Бахрейн незаконно захваченной территорией.

Другой вопрос – решится ли Иран совершить ракетную атаку на корабли или хотя бы на штаб-квартиру и базу этого американского флота, сыгравшего решающую роль при вторжении войск США и их союзников в Ирак в относительно недавнем прошлом. Ибо потенциальный ответный удар окажется, как можно ожидать, всесокрушающим. Ведь в случае инициирования военных акций иранские вооруженные силы будут иметь дело не с одним только Пятым флотом и расквартированными в регионе войсками США. Американская формула ведение войны предполагает развертывание сразу пяти авианосных групп на одном театре боевых действий. Иначе говоря — основные силы ВМС США концентрируются в один кулак. Конечно, не сразу. Но достаточно быстро. Бороздящим просторы Тихого океана и Атлантики американским авианосным группам потребуется всего 20−30 суток, чтобы добраться до района Персидского залива. Ирак, находящийся по соседству с Ираном, уже немногим более полутора десятилетий назад испытал на себе последствия такой концентрации потенциала ВМС США. В Тегеране помнят, надо полагать, такой урок.

Но Иран – это, конечно, не Ирак. Он — гораздо крупнее как по численности населения, так и по территории. Но в ходе так называемой Первой войны в Персидском заливе, состоявшейся в 1980-1988 годах, Иран не смог одержать верх над Ираком, который практически никакого сопротивления не смог оказать при вторжении войск США и их союзников в 2003 году.

Однако официальный Тегеран сейчас поставлен в такое положение, что он должен будет выполнить свою угрозу в адрес США, иначе, как заявил «РИА Новости» преподаватель Ланкастерского университета, эксперт по Ближнему Востоку Алам Салех, «это будет выглядеть как слабость, а Иран на данном этапе не может позволить себе ни в коем случае выглядеть слабым». Вопрос теперь состоит в том, какое именно действие он предпримет в свете складывающейся ситуации.

***

