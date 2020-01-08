К сведению Ирана: хотите начать третью мировую войну? Потопите авианосец ВМС США

За рубежом 83 0
Между тем в условиях обострившихся до предела отношений между Тегераном и Вашингтоном главную опасность для иранской стороны представляют базирующиеся в регионе американские военно-морские силы

Издание National Interest опубликовало статью Роберта Фарли под названием «Note To Iran: Want to Start World War III? Sink a US Navy Carrier» — «К сведению Ирана: хотите начать третью мировую войну? Потопите авианосец ВМС США».

В ней говорится так: «В течение достаточно длительного времени Соединенные Штаты наслаждались осознанием неприкосновенности своих самых важных, дорогостоящих и эффективных военных активов.

Совершение атаки на супер-авианосец даже с использованием конвенциональных военно-морских и военно-воздушных сил является отнюдь непростым делом; в течение ряда десятилетий СССР пытался разработать эффективное оружие и тактику против авианосных кораблей, то есть ломал голову над такой задачей, решением которой теперь занялся Китай.

Но авианосцы имеют почти мифическое символическое значение как в контексте восприятия расклада военных сил в мире международным сообществом, так и в самооценке ВМС США. Ни одно государство со времен Второй мировой войны не предпринимало целенаправленной атаки на американский авианосец».

Между тем в условиях обострившихся до предела отношений между Тегераном и Вашингтоном главную опасность для иранской стороны представляют базирующиеся в регионе американские военно-морские силы. А именно – Пятый флот ВМС США, в зону ответственности которого, составляющую 2,5 миллиона квадратных миль, входит западная часть Индийского океана и Персидский залив. Командует им сейчас вице-адмирала Джим Маллой. Основной пункт базирования этого американского флота (Naval Support Activity) находится в городе Манаме, который является столицей и главным экономическим центром королевства Бахрейн. Острова, на которых расположено это государство, находятся рядом с противоположным от иранского побережья Персидского залива. Расстояние между берегами Ирана и Бахрейна по прямой линии составляет чуть более 180 километров. То есть, если иранцы решатся устроить «свой Перл-Харбор» американцам, сделать им это с учетом того, что у них имеются достаточно эффективные ракеты малой, средней и стратегической дальности, будет несложно. Ибо даже при уходе кораблей в море на месте остаются штаб-квартира Пятого флота и гарнизон. Не помешал бы этому, наверное, и тот факт, что сам Бахрейн, в отличие от США, не находится фактически в состоянии войны с Ираном. Почему? Да потому что иранское правительство считает Бахрейн незаконно захваченной территорией.

Инвестиции высокого качества Инвестиции высокого качества
6427

Другой вопрос – решится ли Иран совершить ракетную атаку на корабли или хотя бы на штаб-квартиру и базу этого американского флота, сыгравшего решающую роль при вторжении войск США и их союзников в Ирак в относительно недавнем прошлом. Ибо потенциальный ответный удар окажется, как можно ожидать, всесокрушающим. Ведь в случае инициирования военных акций иранские вооруженные силы будут иметь дело не с одним только Пятым флотом и расквартированными в регионе войсками США. Американская формула ведение войны предполагает развертывание сразу пяти авианосных групп на одном театре боевых действий. Иначе говоря — основные силы ВМС США концентрируются в один кулак. Конечно, не сразу. Но достаточно быстро. Бороздящим просторы Тихого океана и Атлантики американским авианосным группам потребуется всего 20−30 суток, чтобы добраться до района Персидского залива. Ирак, находящийся по соседству с Ираном, уже немногим более полутора десятилетий назад испытал на себе последствия такой концентрации потенциала ВМС США. В Тегеране помнят, надо полагать, такой урок.

Но Иран – это, конечно, не Ирак. Он — гораздо крупнее как по численности населения, так и по территории. Но в ходе так называемой Первой войны в Персидском заливе, состоявшейся в 1980-1988 годах, Иран не смог одержать верх над Ираком, который практически никакого сопротивления не смог оказать при вторжении войск США и их союзников в 2003 году.

Однако официальный Тегеран сейчас поставлен в такое положение, что он должен будет выполнить свою угрозу в адрес США, иначе, как заявил «РИА Новости» преподаватель Ланкастерского университета, эксперт по Ближнему Востоку Алам Салех, «это будет выглядеть как слабость, а Иран на данном этапе не может позволить себе ни в коем случае выглядеть слабым». Вопрос теперь состоит в том, какое именно действие он предпримет в свете складывающейся ситуации.

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

Похожие материалы:

  1. Только тот, кто пребывает вне реальной ситуации, может считать, что местное русское население представляет собой наибольшую угрозу для суверенитета Казахстана
  2. На 20 тыс. сократят квоту на привлечение иностранной рабочей силы в Казахстане в 2020 году
  3. Иранский президент приветствует отказ Японии присоединиться к возглавляемой США морской коалиции
  4. Зоны падения частей ракет-носителей в рамках проекта «Байтерек» пока не определены
  5. Торговая война Вашингтона и Пекина в 2019 году завершилась вничью

Новости партнеров

Загрузка...