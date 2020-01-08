Нур-Султан. 8 января. КазТАГ – Монополист в Атырауской области намерен повысить тарифы на электроэнергию, сообщает пресс-служба комитета по регулированию естественных монополий (КРЕМ) министерства национальной экономики Казахстана.

«ТОО «Атырау Энергосату» подало в департамент КРЕМ по Атырауской области уведомление о предстоящем повышении предельной цены на розничную реализацию электрической энергии согласно пункту 3 правил ценообразования на общественно значимых рынках», — говорится в сообщении в среду.

Основными причинами повышения названы: увеличение предельных тарифов на электрическую энергию, увеличение предельного тарифа на транспортировку электрической энергии и включение расходов по поддержанию готовности электрической мощности.

В связи с планами монополиста на 17 января запланированы общественные слушания, которые должны начаться в 11.00 по адресу: Атырау, ул. Махамбета 110 А, 5-этаж (конференц-зал).

«Атырау Энергосату» покупает электроэнергию и перепродает ее потребителям в Атырау и семи районах Атырауской области. На рынке региона компания занимает доминирующее положение.