Величина прожиточного минимума в Казахстане в декабре за месяц повысилась на 1,1%

Нур-Султан. 8 января. КазТАГ – Величина прожиточного минимума (ВПМ) в Казахстане в декабре составила Т29 721, сообщила пресс-служба комитета по статистике министерства национальной экономики.

«Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в декабре 2019 года, по сравнению с декабрем 2018 года, увеличилась на 12,4%», — говорится в сообщении МНЭ.

Как сообщалось, величина прожиточного минимума в ноябре составила Т29 400.

Таким образом, величина прожиточного минимума в декабре, по сравнению с ноябрем, повысилась на 1,1%.

Согласно статданным, в структуре ВПМ доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 21,3%, молочных, масложировых изделий и яиц – 15,8%, фруктов и овощей – 8,1%, хлебопродуктов и крупяных изделий – 8%, сахара, чая и специй – 1,8%.