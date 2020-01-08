Т327 млрд предусмотрено на госпособия, АСП и гарантированный соцпакет в 2020 году в РК

Нур-Султан. 8 января. КазТАГ – Махамбет Абжан. Т327 млрд предусмотрено на выплату государственного пособия многодетным семьям, адресную социальную помощь (АСП) и гарантированный социальный пакет в 2020 году, сообщил министр труда и социальной защиты населения Казахстана Биржан Нурымбетов.

«Всего в 2020 году на выплату государственного пособия многодетным семьям, адресную социальную помощь и гарантированный соцпакет предусмотрено Т327 млрд. В январе 2020 года на выплату пособия предусмотрено Т17,7 млрд. Эти средства уже перечислены в НАО «ГК «Правительство для граждан», которое, согласно графику, перечислит деньги на счета получателей. Многим гражданам пособия уже поступили на банковские карты», — сообщил Нурымбетов в среду в СЦК.

Он также подчеркнул, что казахстанцам, претендующим на назначение АСП, не стоит переживать, что они не успеют подать документы, и создавать очереди в центрах занятости.

«В конце прошлого года во всех регионах страны заранее были осуществлены выплаты АСП за декабрь, которые граждане должны были получить в январе. Теперь, в течение этого месяца, люди спокойно могут подать документы в центры занятости. Все, кто подпадает под критерии назначения АСП, получат выплаты за январь в феврале», — заверил министр.