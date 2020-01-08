Нур-Султан. 8 января. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне конфликта США и Ирана провел совещание по ситуации на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба Акорды.

«Президент Казахстана провел совещание по ситуации в регионе Персидского залива. Глава государства провел совещание с участием руководства администрации президента, заместителя премьер-министра, секретаря совета безопасности, председателя комитета национальной безопасности, министров иностранных дел, обороны, внутренних дел, начальника генерального штаба вооруженных сил», — сообщили в Акорде в среду.

Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, а также руководители других ведомств доложили о текущей ситуации на Ближнем Востоке.

Отмечается, что глава государства выразил обеспокоенность по поводу резкой эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

«Оздоровлению обстановки послужила бы максимальная сдержанность всех вовлеченных сторон, применение дипломатических методов и средств, прежде всего через ООН, а также путем двусторонних контактов и переговоров», — сказал Токаев.

По итогам совещания президент поручил обеспечить безопасность казахстанских загранучреждений и их персонала на Ближнем Востоке, принять меры по обеспечению безопасности зарубежных дипломатических представительств, офисов иностранных компаний в Казахстане, усилить работу с целью получения и анализа информации, имеющей практическое значение для национальных интересов нашего государства.

«Особое внимание будет уделено вопросам социально-экономического развития и укреплению оборонного потенциала Казахстана в условиях обострения международной ситуации», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что несколько военных объектов США в Ираке были атакованы крылатыми и баллистическими ракетами, выпущенными с территории Ирана. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, комментируя ситуацию, заявил, что Тегеран «предпринял соразмерные меры в целях самообороны в соответствии со статьей 51 устава ООН», назвав трусливым нападение на своих граждан и высокопоставленных чиновников убийство генерала Кассема Сулеймани. Глава МИД Ирана заверил, что Тегеран не стремится к эскалации или войне, но подчеркнул, что Иран намерен защищаться от любой агрессии. В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что все нормально, сейчас, по его словам, идет оценка жертв и повреждений. Он добавил, что на сегодняшний день у США самые мощные и хорошо оснащенные войска в мире, пообещав сделать в скором времени официальное заявление.

Отношения между Тегераном и Вашингтоном резко обострились после того, как 3 января по приказу Трампа в результате ракетного удара в районе международного аэропорта Багдада был убит иранский генерал Кассем Сулеймани. Официальный Тегеран пообещал отомстить за убийство второго по иерархии человека в Иране. Ситуация обрушила акции ряда арабских нефтяных компаний, в то время как цены на нефть начали стремительный рост.