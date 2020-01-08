Нур-Султан. 8 января. КазТАГ – Вопреки осадкам сильных морозов в ближайшие трое суток в Казахстане не ожидается, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Один за другим через Казахстан смещаются атмосферные фронты с Атлантики и со Средиземного моря, которые несут влажные и относительно теплые воздушные массы. Поэтому, несмотря на осадки, сильных морозов в республике не ожидается», — говорится в распространенном в среду прогнозе погоды на 9-11 января.

Как отмечается, после кратковременного похолодания северо-западные тропосферные потоки быстро сменятся на юго-западные, и температура воздуха опять будет повышаться.

«И по-прежнему на большей части территории Казахстана сохранится гололед и туман с видимостью менее 500 м», — добавили синоптики.