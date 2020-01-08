Алматы. 8 января. КазТАГ – Власти Ирана назвали причиной крушения украинского авиалайнера пожар в моторном отсеке, передает корреспондент агентства.

«Причиной крушения украинского самолета стал пожар в моторном отсеке», — цитирует в среду иранское агентство IRNA заявление руководителя центра связи и информации министерства автомобильных дорог и городского развития Ирана Кассима Байинга.

При этом иранские власти опровергли версию о том, что крушение самолета вызвано попаданием ракеты.

«Если авария была вызвана ракетой, самолет взорвался бы в небе, но пожар двигателя и неудачная попытка пилота взять контроль над управлением самолета привели к крушению», — заявил Байинг.

Напомним, утром 8 января Boeing 737, принадлежавший «Международным авиалиниям Украины» потерпел крушение рядом с аэропортом Хомейни в Тегеране вскоре после взлета. Самолет направлялся в Киев. По предварительным данным, на борту авиалайнера находились порядка 170 человек. По информации министерства иностранных дел Украины, все находившиеся на борту самолета погибли. По данным МИД Казахстана, казахстанцев среди погибших нет. Вместе с тем, известно, что на сегодняшний день на консульском учете в Иране стоят 174 гражданина Казахстана.