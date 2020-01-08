И скоро нам скажут: «Давайте зальем в банки тенговой массы еще»…

Еще не успели банки вернуть деньги, которые получили во имя спасения в 2017 году, а отчет уже тиражируется по медийным каналам

Правительство и Национальный банк, что касается помощи коммерческим банкам, ее эффективности и возвратности, как правило, не очень готовы обсуждать детали, даже если они очень важны. А тут вдруг все в одном флаконе: и промежуточный отчет, и сверх-оптимистичные прогнозы.

Кто у кого аналитику увел?

«Банки, получившие 654 миллиарда тенге от государства, смогут вернуть деньги раньше срока», — под таким сенсационным заголовком выпустил свой аналитический топик портал о бизнесе и финансах Finprom.kz.

По удивительному стечению обстоятельств, в тот же день на сайте одного из деловых порталов было опубликовано интервью директора департамента банковского регулирования Олжаса Кизатова «В Нацбанке сообщили, когда банки вернут государственные деньги», где речь также шла о поддержке отдельных частных банков в 2017 году по специальной программе.

И все бы ничего, если бы эти две публикации не были фактически одним и тем же текстом. Конечно, Finprom.kz ссылается на интервью Кизатова. Но только единственный раз, и из контекста становится понятно, что ссылка дальше одного абзаца не распространяется, да и полностью выстраивать свою аналитическую статью на интервью чиновника, сами понимаете, как-то не комильфо. К тому же, такая резвость – «переписать» свежеиспеченное интервью и выдать с пылу с жару в свой эфир – несвойственна для аналитиков. Что у них должно быть безусловно – это свой взгляд, и даже если надо, критический.

А тут – не редактировали даже – сразу скопипастили, и все. Такое впечатление, что эти два труда – интервью и аналитический пост – были выплавлены в одном подполье. Для государственного органа. И для как бы независимого, а, значит, претендующего на доверие, портала.

Этот факт сам по себе занимателен. Но и не менее занимателен предмет, о котором повествуется.

Аналитики с Finprom.kz, кажется, желают поставить жирную точку в дискуссиях по поводу необходимости в целом и эффективности в частности государственной поддержки коммерческих банков в Казахстане; «Оздоровление банковского сектора РК оказалось результативным». И это в то время, когда уже столько копьев сломано о щит, который создает для банков правительство. Сколько раз они уже укрывались за ним, сколько народных денег было вбухано в банки, начиная с 2008 года…

Финансовые инъекции в 2017 году были не зря

«В настоящее время ситуация в банковском секторе стабильная и характеризуется снижением уровня неработающих займов и избыточной ликвидностью, а также умеренным кредитованием. Положительная динамика восстановления сектора началась с 2017 года. Так, за последние 3 года собственный капитал банков увеличился более чем на 30%, что вкупе со снижением проблемных займов привело к росту покрытия банковским капиталом уровня проблемных займов более чем в 4 раза», — как-то слишком оптимистичным оказался ход Е2-Е4.

Еще оценка качества активов (ОКА) банков не готова, а Finprom.kz уже бьет в литавры.

В общем, столь дорогостоящая, с привлечением иностранных специалистов, ОКА и не требовалась в принципе, если: «На сегодняшний день у банков наблюдается существенный объём свободной ликвидности в размере более чем 10 трлн. тенге, или 40% от активов. В результате доходность банковского бизнеса (ROA, ROE) за трёхлетний период выросла более чем в 2 раза».

Но почему же, в таком случае, в 2017 году встал вопрос об оказании помощи отдельным банкам?

Версия Finprom.kz&Кизатов такая: «В 2014–2017 годах банковский сектор Казахстана столкнулся с рядом неблагоприятных факторов, в том числе — связанных с ухудшением внешней конъюнктуры. В частности, наблюдалось значительное ухудшение финансового состояния большинства банков, что негативно отразилось на темпах кредитования экономики, сыграло роль в ухудшении качества ссудного портфеля и замедлении темпов экономического роста. Напомним, с 2014 по 2016 год рост экономики постепенно замедлялся. Если в 2013 году рост был равен 6%, то в 2014-м ВВП увеличился лишь на 4,2%, в 2015-м — на 1,2%, а в 2016-м — всего на 1,1%».

Тогда же международные рейтинговые агентства пересмотрели рейтинги и прогнозы многих казахстанских банков на «негативные»: «Это было связано с увеличением давления на показатели капитализации, прибыльности и ликвидности банков».

Именно в таких непростых условиях, в 2017 году, и была запущена Программа повышения финансовой устойчивости банковского сектора РК. Другого выхода якобы и не было: финансовая ситуация была очень сложной, уровень доверия к банкам упал, и, между прочим, есть такой намек, что некоторые банки могли лопнуть – поэтому, дескать, необходимо было обеспечить сохранность средств населения, бизнеса и квазигосударственного сектора.

Кому помогли, не скажете?

Г-н Кизатов и вслед за ним Finprom.kz говорят об условиях поддержки финансовых институтов. Государственную помощь получили 5 банков второго уровня, с размером собственного капитала не менее 45 млрд. тенге. Дочерние банки с иностранным участием в этой программе не участвовали.

Денежные средства предоставлялись банкам путём приобретения Национальным банком в лице дочерней организации АО «Казахстанский фонд устойчивости» (КФУ) субординированных облигаций банков в размере не более 66% от суммы потенциального убытка каждого банка на условиях возвратности, срочности и платности. Интернет-газета ЗОНАКЗ не раз писала о том, что именно акционеры, а не государство, должны спасать банки. И вот наконец впервые, начиная с 2007-2008 годов, к докапитализации банков привлечены акционеры. Они должны были вложить в капитал не менее 33% от суммы потенциальных убытков банка.

Как сообщил Олжас Кизатов в интервью, по условиям программы банки ежегодно выплачивают КФУ вознаграждение в размере 4%, или 26 млрд. тенге. В течение 15 лет государство получит более 1 трлн. тенге. Чистая прибыль по этому проекту составит 392 млрд. тенге.

В общем, успокаивают нас, государство внакладе не останется…

При этом г-н Кизатов тщательно обходит важные детали, он не называет банки, которые получили помощь, и Finprom.kz играет по тем же правилам. По какой-то причине напоминать общественности о том, кто именно и какую помощь получил, уже нет желания.

Почему бы не сказать, что наибольший объем средств получил Bank RBK? Поддержка со стороны Нацбанка в виде субординированного займа составила 240 млрд. (!) тенге. Далее следует Евразийский банк. Фининститут выпустил субординированные облигации на 150 млрд. тенге. Цеснабанк и АТФ получили по 100 млрд. тенге каждый. Банку ЦентрКредит предоставили 60 млрд. тенге…

Зато г-н Кизатов сообщает о том, что два банка уже вышли из программы. Почему бы не назвать эти банки? Почему не огласить условия, на которых банки так быстро отказались от государственного участия в своем спасении?

Нас убаюкивают под другую колыбельную: «Остальные три финансовых института за два года выполнили более 70% своих обязательств по формированию провизий и улучшению качества. Таким образом, Национальный банк уверен, что банки смогут с опережающим графиком до истечения пятилетнего срока полностью выполнить свои обязательства перед Национальным банком».

P.S. Эту историю, которую нам рассказали Finprom.kz&Кизатов, постарайтесь запомнить. Возможно, оценки, которые будут даны описываемым событиям через лет 10, а, вполне возможно, и раньше, будут совершенно иными. И, вероятно, эта история может стать бэкграундом к вероятно предстоящим раундам помощи. Как же, скажут нам, смотрите, как феноменально успешны были программы спасения…

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