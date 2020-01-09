75% участников налоговой амнистии в РК составили работники оптовой и розничной торговли

Нур-Султан. 9 января. КазТАГ – Махамбет Абжан. 75% участников налоговой амнистии в Казахстане составили работники оптовой и розничной торговли, сообщил первый вице-министр финансов Берик Шолпанкулов.

«По видам экономической деятельности больше всего участников налоговой амнистии приходится на сферу оптовой и розничной торговли – 33 130 налогоплательщиков или 75% от общего количества, далее следуют сфера услуг – 6627 налогоплательщиков или 15% и сельское хозяйство – 2209 налогоплательщиков или 5%, оставшиеся 5% приходятся на прочие виды деятельности», — сообщил Шолпанкулов в четверг.

Подводя итоги налоговой амнистии для субъектов малого и среднего бизнеса, спикер выразил уверенность, что «инициатива главы государства была положительно воспринята бизнес-сообществом и явилась хорошим стимулом для уплаты основного долга и полного освобождения от налогового бремени».

«Списание пеней и штрафов позволило налогоплательщикам разблокировать счета, снять ограничения на пользование имуществом и продолжить вести законный бизнес, что, в свою очередь, будет способствовать созданию новых рабочих мест, увеличению производства, а значит, и повышению благосостояния казахстанцев, росту их доходов и качества жизни», — заключил он.