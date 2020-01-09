Алматы стал лидером по количеству воспользовавшихся налоговой амнистией предпринимателей

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Нур-Султан. 9 января. КазТАГ – Махамбет Абжан. Алматы стал лидером по количеству воспользовавшихся налоговой амнистией предпринимателей, сообщил первый вице-министр финансов Казахстана Берик Шолпанкулов.

«Если рассматривать регионы, то наибольшее количество предпринимателей, воспользовавшихся налоговой амнистии, наблюдается в следующих областях и городах: Алматы – 6513 субъектов малого и среднего бизнеса, Туркестанская область – 5196 налогоплательщиков, Алматинская область – 5054 налогоплательщиков, Нур-Султан – 3729 налогоплательщиков», — сообщил Шолпанкулов в четверг в СЦК.

По словам спикера, наибольшая сумма пени и штрафов также списана в Алматы – порядка Т1,1 млрд.

«Далее идут следующие регионы: Актюбинская область – Т1 млрд, Нур-Султан – Т750 млн, Костанайская область – Т413 млн», — добавил первый замглавы минфина.

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