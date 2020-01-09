Алматы стал лидером по уплаченным налогам, списанным пеням и оплате недоимок физлицами

Нур-Султан. 9 января. КазТАГ – Махамбет Абжан. Алматы стал лидером по суммам уплаченных налогов и списанной пени, а также количества физических лиц, оплативших недоимку, передает корреспондент агентства.

«Наибольшие суммы уплаченных налогов приходятся на следующие регионы; Алматы – погасили заложенность на сумму – Т6,5 млрд, Нур-Султан – Т1,9 млрд и Алматинская область – Т675 млн», — сообщил в четверг в СЦК первый вице-министр финансов Берик Шолпанкулов.

По словам спикера, наибольшую активность проявили жители следующих регионов: Алматы – 100 769 физических лиц, погасивших недоимку, Туркестанская область – 74 893 физлиц и Шымкент – 62 015 физлиц.

«Что касается списанных сумм пени, то наибольшая сумма приходится также на южную столицу – Алматы – это порядка Т1,1 млрд, на втором месте Павлодарская область – Т187 млн и на третьем месте Нур-Султан – Т172 млн», — добавил он.

Шолпанкулов отметил, что налоговая амнистия для физических лиц позволила гражданам «освободиться от начисленных санкций, уплатив лишь сумму основного долга, что, в свою очередь, сохранит доходы, повысит качество жизни и благосостояние казахстанцев».