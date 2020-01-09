Иностранцев с 11 января освободят от регистрации в полиции Казахстана на срок до 30 суток

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Красное поле на белом снегу… Красное поле на белом снегу…
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Нур-Султан. 9 января. КазТАГ – Иностранцев с 11 января освободят от регистрации в полиции Казахстана на срок до 30 суток, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) Нур-Султана.

«С 11 января 2020 года иностранные граждане освобождаются от регистрации в ОВД на срок до 30 суток. При этом, срок временного пребывания в РК не может превышать 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Отмечается, что при пребывании иностранного гражданина на территории Казахстана сроком более 30 суток, принимающая сторона обязана оформить гостю разрешение на временное пребывание.

«Принимающие лица обязаны проинформировать (уведомление) миграционную службу о пребывающих у них иностранцах в течении трех рабочих дней со дня их прибытия. Процедуру уведомления можно оформить через визово-миграционный портал www.vmp.gov.kz. При отсутствии уведомления принимающая сторона будет привлечена к административной ответственности по статье 518 (непринятие мер по своевременному информированию органов внутренних дел о пребывающих у них иностранцев) КоАП РК», — добавили полицейские.

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