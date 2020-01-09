Почти 30 случаев заболеваний корью зарегистрировано в Алматы с начала 2020 года

Алматы. 9 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. С начала 2020 года в Алматы зарегистрировано 28 случаев заболевания корью, сообщила руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Айзат Молдагасимова.

«Первый подъем заболевания корью у нас был зарегистрирован в прошлом году с апреля по июнь месяц, вторичный подъем у нас начался в конце ноября. Максимальный подъем пришелся на май-июнь месяц. В дальнейшем для снижения заболеваемости мы начали дополнительную вакцинацию в апреле среди детей 9-10 месяцев, порядка 17 тыс. человек и 230 тыс. контингент 20-29 лет начали в конце сентября. За прошлый год подтвержденное количество заболевших было 804 человека, в этом году – с начала года – 28 случаев», — сообщила Молдагасимова корреспонденту МИА КазТАГ в четверг.

При этом она сообщила, что большинство среди заболевших составляли дети 9-10 месяцев и взрослые 20-29 лет.

«Если взять контингент заболевших прошлого года, это были дети 9-10 месяцев – 53%, 20-29 лет максимально приходили заболевшие. В связи с этим мы для этих двух контингентов провели дополнительную иммунизацию. В январе этого года зарегистрировано 28 случаев, из которых 28% приходится на детей от 0 до восьми месяцев, и возрасте одного года – тоже 28%», — отметила она.

По словам спикера, основными причинами роста заболеваемостью корью в Алматы являются отказ от иммунизации и миграционные потоки.

«Практически все последние случаи, начиная с ноября прошлого года, были связаны с тем, что ребенок заразился от родственников из Алматинской области. Внутренний миграционный поток очень большой – от общего числа заболевших с конца прошлого года из 117 случаев 35 случаев были завозные, включая Молдову, Европейские страны, Турцию, и другие страны, где отмечается повышенная заболеваемость корью. Основные причины именно это – отказ от вакцинации и миграционные потоки из стран и регионов, где идет рост заболеваемости», — сказала Молдагасимова.

По ее словам, эффективность иммунизации подтверждается тем фактом, что среди заболевших не было тех, кто в свое время был привит от кори.