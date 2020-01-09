Актобе. 9 января. КазТАГ — Более 280 кв. м составила площадь пожара на территории завода «СНПС-Актобемунайгаз», передает корреспондент агентства.

«Пожар локализован в 22.45, ликвидирован – в 22.59. Площадь пожара составила 283 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара – несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ», — сообщил ИО руководителя департамента по ЧС (ДЧС) Актюбинской области Аскар Тулешов в четверг.

Он уточнил, что хлопок с последующим возгоранием пирофорных отложений в неэксплуатирующемся аварийном резервуаре для нефтяных отходов объемом в 3 тыс. куб. метров (нефть с водой) произошел в 19.20 на территории нефтегазоперерабатывающего комплекса БКНС НГДУ (блочная кустовая насосная станция, нефтегазовое добывающее управление) «Октябрьск нефть» «СНПС-Актобемунайгаз».

Напомним, 8 января в 19.24 (по времени Нур-Султана) в Мугалжарском районе, поселок Жанажол, на территории нефтяного завода ЖНГК (Жанажольский нефтегазоперерабатывающий комплекс) «СНПС-Актобемунайгаз» произошло возгорание резервуара для нефтяных отходов объемом в 3 тыс. куб. м (нефть с водой). В ликвидации пожара были задействованы восемь единиц техники и 35 человек объектовой противопожарной службы; дополнительно с Актобе выезжали силы и средства ДЧС (25 сотрудников и пять единиц техники).