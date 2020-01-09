«Новая Акорда не «токаевская», а работающая администрация президента Токаева». «Государственный аппарат Казахстана не понял программу «Рухани Жангыру» и превратил её в профанацию». «Что общего между «Сергек» и «Күнделік»?». «Откуда у казахов столько земли?»

Сетевой Казахстан 9 января 2020г.

365 INFO . KZ . «Новая Акорда не «токаевская», а работающая администрация президента Токаева» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ на посту президента всего несколько месяцев, а уже произвел десятки назначений. Причем некоторые по несколько раз. Какие-то из принятых им решений вызывают вопросы, но в целом последний портрет Акорды наполнился новыми красками. Как понимать последние перестановки рассказал политолог Данияр АШИМБАЕВ — Администрация президента в Казахстане «наше все». В качестве мозга ее рассматривать сложно, но вот местом, куда стекаются все нервные окончания, вполне. В данный момент проблема современного казахстанского аппарата в том, что он с трудом генерирует новые идеи. Даже последние выборы, мы видели, казалось бы, при уже новом президенте прошли по старым лекалам. В плане экономики мы видим, что новый президент пытается сам нащупать подходы. Потому что все понимают, какая сейчас ситуация. Нужно что-то менять и в политике, и в экономике. Поэтому президент активно запустил программу нацдиалога как в рамках созданного им совета, так и в рамках двусторонних встреч. Это выглядит попыткой президента найти со стороны пути решения выхода из сложившейся ситуации. Кризисом ее назвать пока сложно.

Тулеген АСКАРОВ – «Тенге, евро и рубль: во что верят казахстанцы?» — Центральный банк страны продолжает упорствовать в своем нежелании делиться сведениями о девальвационных ожиданиях соотечественников. Напомним, что с августа прошлого года из традиционного опроса исчезли агрегированные сведения об ответах казахстанцев на 4 вопроса, включая перспективы изменения обменного курса тенге к доллару. После того, как в октябре глава государства поручил Нацбанку «улучшить коммуникации и проводимую информационно-разъяснительную политику», была надежда, что регулятор отыграет назад. Однако центральный банк президента не услышал. Более того, новые результаты опросов вышли с большим запозданием. В то время как Банк России опубликовал результаты подобных опросов за декабрь, Нацбанк выложил данные за ноябрь. И опять в усеченном виде.

IA — CENTR . RU . Газиз АБИШЕВ – «Недопонятая программа: печальная судьба «Рухани Жангыру» в Казахстане» — Государственный аппарат Казахстана не понял программу «Рухани Жангыру» и превратил её в профанацию. С этим нужно что-то делать, ведь посылы, изложенные в документы, до сих пор актуальны. Если сформулировать суть программы «Рухани Жангыру» коротко, то получается следующее: да, в рамках исторического процесса необходимо сохранить казахскую культуру, но, вместе с тем, необходимо произвести модернизацию культурного кода по ряду направлений. Нет ничего зазорного в том, чтобы избавиться от плохого, оставив хорошее и переняв полезное… Фактически, «Рухани Жангыру» обращается к консервативным кругам, включая людей национал-патриотических взглядов и антизападников с «советским складом сознания»: Казахстан не должен поддаваться эмоциям и популизму, закрываясь от международных трендов. Можно сохранить национальную культуру и быть современной нацией, с хирургической точностью избавившись от тянущих назад пережитков.

EXCLUSIVE . KZ . «Откуда у казахов столько земли?» — Казахстан в начале ХХ века мог стать центром зарождения геополитического проекта, стремительно превращаясь в место притяжения тюркского мира. Но Москва не могла этого допустить. Блестящий замысел алашординцев должен был реализовать Сакен СЕЙФУЛЛИН, первый руководитель Казахстана и ставленник Ахмета БАЙТУРСЫНОВА. Но конфликт Сталина и Троцкого стал первым ударом в хронике уничтожения казахской интеллигенции. Марат АБСЕМЕТОВ, доктор исторических наук, рассказал exclusive.kz сенсационные факты о жизни Сакена Сейфуллина, которые полностью меняют представление о фигуре этого выдающегося политического деятеля и его соратников алашординцев.

RATEL . KZ . Жарас АХМЕТОВ – «Наброски портрета нашей экономики. Часть 7» — Стресс, вызванный снижением реальных доходов населения, оказался до такой степени сильным, что торговля до сих пор не пришла в себя. Полное название секции экономики звучит так: оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов. Почему в одном секторе объединили торговлю и ремонт – не могу сказать, потому что не знаю. Могу предположить, что, наверное, потому что розничная торговля автомобилями и мотоциклами сопровождается техническим обслуживанием и ремонтом. Эта секция является одной из важнейших в экономике страны. Во-первых, у нее самая высокая доля в ВВП страны. Во-вторых, на нее приходится самый большой процент занятого населения.

TIME . KZ . «КСК теперь отменяются» — 26 декабря президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ подписал долгожданный закон “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства”. И разработчик документа (Министерство индустрии и инфраструктурного развития), и депутаты обеих палат парламента внесли в общей сложности около 500 поправок. Они затронули восемь кодексов и 21 закон страны. Среди них и основной для собственников квартир — закон о жилищных отношениях. Реформа как раз и была направлена на совершенствование отношений всех участников этого проблемного сектора. Новый закон о ЖКХ принят. Каких изменений ждать владельцам квартир?

«Ох уж эти электроники!» — Корреспондент “Времени” раздобыл документы, которые проливают свет на фиаско проекта электронного образования e-learning и обстоятельства внедрения ставшей скандально известной электронной системы “Кунделик” в школах Казахстана… Все наконец-то поняли: полноценной системы электронного обучения и образовательного процесса в стране до сих пор нет, несмотря на то, что первые усилия к ее появлению государство приложило более 10 лет назад, вложив в это, безусловно полезное, дело десятки миллиардов тенге.

«Лично я бы поспорил с Абаем» — 2020-й объявлен Годом Абая. Но вовсе не к круглой дате поэт и переводчик Ербол ЖУМАГУЛ готовит свою версию перевода “Слов назидания”. Он считает, что прежние варианты были неудачными и превратили аксакала в ворчливого старика. Не ради заработка, не для того, чтобы погреться в лучах славы, и даже не от безмерного почтения. В какой-то мере этот проект — вызов самому себе, как раз то, что любит Ербол.

EHONEWS . KZ . «Вопрос об удовлетворении требований Китая может расколоть элиты» — В Казахстане ширится общественная кампания в защиту этнических казахов Кастера МУСАХАНУЛЫ и Мурагера АЛИМУЛЫ, бежавших из Китая и попросивших политического убежища. В Алматы и Жанаозене 6 января прошли акции солидарности с ними. В социальных сетях не прекращаются дискуссии и обсуждения темы возможной экстрадиции этих беженцев обратно в КНР, что подогревается ограничительными мерами в отношении активистов, желающих присутствовать на судебном процессе в Зайсане. Известные политики также начали высказываться против экстрадиции этнических казахов в Китай. В частности, Айдар АЛИБАЕВ, заместитель председателя партии ОСДП прокомментировал эту ситуацию, ответив на ряд вопросов «Эха Казахстана».

PLATON . ASIA . «Проблемы трансграничных рек Казахстана» — На днях сообщили, что в целях исследования гидрологического режима реки Урал Казахстан и Россия сформируют совместную экспертную группу. В этой связи мы решили рассмотреть проблему полноценного использования нашей страной водных ресурсов трансграничных рек. Как известно, Казахстан испытывает дефицит водных ресурсов, поскольку около половины поверхностных вод страны (44,9 куб. км) поступает с территории соседних стран (КНР, РФ, Узбекистан и Кыргызстан). В последние 18 лет происходит неумолимое сокращение естественных ресурсов наших поверхностных вод. Наибольшие проблемы у Казахстана наблюдаются на реках Или и Иртыш, которые на 70% формируются в Китае.

MATRITCA . KZ . Марат ТОЛИБАЕВ – «Что общего между «Сергек» и «Күнделік»?» — В социальных сетях развернулась дискуссия о полезности или вредности системы видеонаблюдения «Сергек». В принципе, как гражданин страны, я полностью поддерживаю внедрение видеонаблюдения на улицах наших городов. Чем больше видеокамер, тем меньше преступлений, правонарушений и нарушений правил дорожного движения вокруг нас. Это понятно. Но в истории с «Сергеком» есть один нюанс. Я не знаю, почему и на каком основании установка видеокамер была доверена именно этой частной компании… Точно так же, как я не поддерживаю компанию «Күнделік», которая вроде бы делает хорошее дело – цифровизирует процесс школьного образования, но делает это, на мой взгляд, необоснованно, так как выбрана без конкурса.

KAPITAL . KZ . «Какие изменения ожидают пенсионную систему» — В 2020 году в пенсионной системе Казахстана планируется внедрить несколько новшеств. Одна из инициатив, которую активно обсуждали как аналитики, так и казахстанцы — досрочное изъятие части пенсионных накоплений, прежде всего, на покупку жилья. Также в новом году планируется разрешить казахстанцам переводить часть пенсионных накоплений в компании, занимающиеся управлением активами. Каких еще изменений стоит ожидать в пенсионной системе, выяснил наш корреспондент.

KURSIV . KZ . «В Мангистауской области третий год не могут построить птицефабрику» — Еще в начале года птицефабрику мясного направления, которая должна покрыть половину потребности Мангистауской области в курином мясе, обещали открыть сначала в сентябре, а затем в декабре. Сейчас ее ввод перенесли на середину следующего года. Также была перенесена сдача в эксплуатацию и птицефабрики яичного направления.

VOXPOPULI . KZ . «Песец Меховому комбинату: От предприятия-гиганта до полной разрухи» — Это не город, разрушенный вражеской артиллерией, и не декорация к съемкам фильма про Великую Отечественную войну. Это цех «Алма-Атинского мехового комбината имени 50-летия СССР», предприятия Министерства легкой промышленности Казахской ССР. Оно было одним из первых в еще довоенной Алма-Ате. Прогуляться среди его кирпичных полуразрушенных строений — как совершить путешествие в прошлое.

TENGRINEWS . KZ . Ермек ТУРСУНОВ – «Для казахов особенное значение имеют цифры 2, 3, 4, 7 и 9. Почему именно они?» — Интересно само по себе миропонимание кочевника. Его взгляд на мироустройство. Как подлинный художник и философ, он делил мир в своем воображении на разные составляющие. Тут и цифровые константы, и своеобразное восприятие законов природы, представление о загадках космоса и Вселенной. Занимательно, что для кочевников Степи, а следовательно, и для нас, казахов, особенное значение имеют цифры 2, 3, 4, 7 и 9. Почему именно они? И каким образом так сложилось?

CARAVAN . KZ . «Казахстанки готовы прийти в семью мужа с кредитом на шее, но только не без приданого» — Для Гульнур началось хлопотное время: дата свадьбы назначена, и сейчас вся семья с утра до вечера занята приготовлениями. Девушка с мамой, например, занимается покупкой приданого – жасау. Гульнур не ожидала, что всё это выльется в кругленькую сумму. Хорошо, что родители озаботились и взяли кредит. Девушка рассказала, на чем здесь можно сэкономить.

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