Саудовский государственный нефтеперевозчик приостановил поставки через Ормузский пролив

Алматы. 9 января. КазТАГ — Саудовский государственный нефтеперевозчик Bahri приостановил поставки через Ормузский пролив, сообщает Financial Times.

«Государственный нефтяной танкер Саудовской Аравии Bahri временно приостанавливает поставки через Ормузский пролив после ракетных ударов Ирана по военным базам США в Ираке, сообщают два источника, знакомых с этим вопросом. Этот шаг, последовавший за резким ростом напряженности в регионе, может ограничить поставки нефти крупнейшего мирового экспортера нефти, так как Саудовская Аравия, в основном, использует собственные танкеры для поставок своей нефти», — говорится в сообщении.

При этом поясняется, что большая часть экспорта нефти из Саудовской Аравии проходит через Ормузский пролив, являющийся главным водным путем между странами Персидского залива и Ираном, по которому ежедневно проходит около пятой части мировых поставок нефти.

«По словам одного из источников, поставки были временно прекращены после того, как королевство оценило угрозу, возникшую в результате ракетных ударов ранним утром в среду. Пока неясно, когда поставки могут возобновиться», — говорится в публикации.

По информации издания, брокеры по фрахтованию судов в Лондоне сообщили и о других владельцах танкеров, которые ввели ограничения на перевозки через пролив, однако, как ожидается, большинство поставок нефти продолжатся до сих пор.