Цены производителей сельхозпродукции в Казахстане в 2019 году повысились на 15,9%

Нур-Султан. 9 января. КазТАГ – Цены сельхозформирований на продукцию сельского хозяйства за 2019 год выросли на 15,9%, указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики (МНЭ) РК.

«За 2019 год продукция сельского хозяйства, реализованная сельхозформированиями, стала дороже на 15,9%, продукция растениеводства – на 19,1%, продукция животноводства – на 7,1%», — говорится в экспресс-информации на сайте статкомитета в четверг.

Согласно статданным, за 2019 год цены на пшеницу повысились на 34,9%, рис – на 30,6%, кукурузу – на 14,5%, ячмень – на 13,8%, рожь – на 8,7%, овес – на 8,2%, просо – на 2,9%, гречиху – на 2,5%.

Капуста и лук репчатый подорожали по 5,9%, свекла столовая – на 4,9%, картофель – на 2,5%, морковь столовая – на 1,6%. Цены на горох сушеный выросли на 20,7%, семена подсолнечника – на 14,4%, бобы соевые – на 7,4%, культуры кормовые – на 6,9%.

Цены снизились на хлопок – на 22,6%, чечевицу сушеную – на 5,9%.

Мясо скота крупного рогатого подорожало на 9,5%, лошадей – на 9%, овец – на 7,1%, свиней – на 5%. Цены на яйца повысились на 17,6%, молоко сырое – на 8,7%.

Подешевело мясо птиц на 6,1%, мед – на 1,1%.