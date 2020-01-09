«Президент Токаев дал понять: завтра будет лучше, чем вчера»

Сетевые СМИ о прогнозах на 2020 год

«Люди и события 2019 года, которые определят год 2020» — В наступившем году не стоит ожидать скорых и судьбоносных перемен, тем более, что их никто и не обещал. Президент ТОКАЕВ, правда, дал понять: завтра будет лучше, чем вчера. Но благоразумно умолчал о том, когда наступит «завтра» и вообще, кончилось ли «вчера». Судя по его новогоднему поздравлению казахстанцев, нам по-прежнему предстоит наблюдать «преемственность стратегического курса отца — основателя современного Казахстана, личности исторического масштаба — Елбасы Нурсултана Абишевича НАЗАРБАЕВА». И тут же утверждается: «Казахстан вступил в новый этап своего развития». Выходит, новое – это плохо забытое старое?

В общем, в наступившем году второй президент рискует оказаться заложником собственных обещаний. И все потому, что в Новогоднюю ночь не сказал соотечественникам главного: «Завтра будет лучше – обещаю. А сегодня давайте вместе дождемся, когда кончится вчера».

Айша КУТУБАЕВА – «Инфляция, кадровые перестановки и миграция населения — что предсказал астролог Казахстану в 2020 году» — По мнению психотерапевта и астролога Ерлана МУКАШЕВА, несмотря на пессимистические настроения в 2020 году, будет множество положительных изменений, которые, кстати, связаны с женщинами. Чего ждать Казахстану от «металлической крысы», узнал корреспондент Liter.kz.

Рейтинг президента и уровень доверия общества

В течение первого полугодия уровень доверия Президенту РК Касым-Жомарт ТОКАЕВУ со стороны общества будет стабильно расти, вследствие различных обещаний по увеличению благосостояния граждан и развитию перспективных экономических и социальных проектов. Примерно к середине года рейтинг стабилизируется и более 50% граждан будут поддерживать Токаева, несмотря на сомнения относительно действий, направленных на преодоление кризисных явлений в экономике и социальной политике.

Власть

Вероятные изменения, связанные с ротацией кадров и реорганизацией, могут коснуться — правоохранительных, силовых органов и органов судебного производства, органов, связанных с внешней политикой; транспорт/промышленность; финансовые и фискальные органы; органы социальной политики, в частности, образование.

Миграция населения

Миграция за пределы республики будет на уровне предыдущих четырех лет, но тенденция к постепенному росту будет увеличиваться в основном за счет людей более молодого и трудоспособного возраста, в том числе студентов, которые после окончания вузов в других странах, останутся там на ПМЖ.

Курс тенге

В первой половине года будут наблюдаться резкие колебания курса тенге/доллар (падение курса тенге), ко второй половине года курс тенге стабилизируется и продержится практически на одном уровне до конца года.

Внешняя политика Казахстана

Уровень взаимодействия Казахстана и США в 2020 году мало чем будет отличаться от предыдущих периодов. Прямого сотрудничества между странами не будет, часть договоров, которые были заключены в период правления Трампа и ранее может быть прекращена. Инвестиционная привлекательность Казахстана для капиталов из США пока останется на низком уровне вследствие нестабильной внутренней и внешней политической и экономической ситуации.

Ситуация с Китаем кардинально противоположная. Несмотря на укрепление межгосударственных отношений и заключения различных стратегически важных для Казахстана соглашений, в 2020 году Китай ослабит свои позиции в качестве одного из основных экономических партнёров, вследствие невозможности полностью реализовать свои стратегические цели по размещению сельскохозяйственных и иных предприятий в регионе. Тем не менее, запланированные ранее вложения капитала удастся пролоббировать на государственном уровне, что приведёт к организации совместных предприятий и, возможно, аренде дополнительных земельных угодий для строительства/открытия чего-либо.

Россия останется основным стратегическим и торговым партнером, будут укрепляться межгосударственные связи, заключаться новые договора и меморандумы, в том числе и в космической отрасли. Размер инвестиций и совместных предприятий вряд ли существенно увеличится, по сравнению с прошлым годом. Возможно, будут пересматриваться условия текущего сотрудничества для повышения прибылей обеих стран.

«Зарема Шаукенова: В 2020 году Казахстан ждут новые политические реформы» — О первых итогах реализации инициатив нового казахстанского лидера и о том, в каком направлении республика будет развиваться дальше под его руководством, корреспондент «Евразия.Эксперт» побеседовал с директором Казахстанского института стратегических исследований при президенте Казахстана Заремой ШАУКЕНОВОЙ — Политическую повестку-2020 в первую очередь будут задавать ориентиры, указанные в послании народу Казахстана президента Касым-Жомарта Токаева: во-первых, на повышение эффективности государственного аппарата, а во-вторых, на продвижение концепции «слышащего государства».

На достижение этих задач послания направлен ряд конкретных поручений президента, которые будут реализованы в течение 2020 г. В частности, [к ним относится решение] о публикации Счетным комитетом основных результатов аудиторских проверок госорганов и госорганизаций. Это позволит существенно повысить подотчетность и открытость государственных структур. Сюда же относится проект «бюджета народного участия», направленного на «включение» граждан в процесс формирования местных бюджетов. Пилотные проекты уже были реализованы в Нур-Султане и Алматы, а в 2020 г. эта практика будут введена в 55 административных единицах по всей республике.

Отдельный блок поручений президента касается повышения эффективности и оптимизации квазигосударственного сектора. Это и объявленный мораторий на создание национальных компаний, и сокращение на треть уставных видов деятельности, разрешенных для госпредприятий. Наконец, это инициатива о введении в состав советов директоров социально-значимых предприятий квазигосударственного сектора представителей гражданского общества. Эти меры также будут реализованы в течение 2020 г.

В феврале 2020 г. пройдет съезд партии «Nur Otan», на котором будут подведены итоги перезагрузки партии, а также будут обсуждаться задачи предстоящей парламентской электоральной кампании. В целом, электоральная повестка, вне зависимости от сроков проведения парламентских выборов, станет триггером для трансформации партийной системы.

Особенно важен в этой связи пакет политических реформ, разработанный на площадке Национального совета общественного доверия и поддержанный президентом Токаевым. В первую очередь, речь идет о двукратном снижении порога, необходимого для регистрации политических партий – с 40 до 20 тысяч человек. Безусловно, эта новация активизирует процессы партийного строительства. Не исключено, что появятся новые партийные проекты, которые будут отражать интересы различных социальных групп. Таким образом, партийная система станет более репрезентативной по отношению к структуре казахстанского общества.

Наконец, предложенная президентом 30% квота для женщин и молодежи в партийных списках позволит сделать политическую систему более инклюзивной, повысив участие женщин в законотворческих процессах. Молодежная квота, в свою очередь, позволит омолодить депутатский корпус.

Знаковой инициативой президента, которая окажет в 2020 г. влияние на социально-политическую сферу, является смена концептуальных подходов в отношении митингов. А именно внедрение уведомительного принципа их организации. Формирование культуры митингов, которая – что очень важно – предполагает не только права, но и его ответственность граждан, является ключевым элементом эволюции политической системы в сторону более активного участия гражданского общества в политических процессах.

Ирина ГУМЫРКИНА – «Что ждет Казахстан в 2020 году» — С нового года казахстанцев ожидает ряд изменений, больше всего – в социальной и правовой сферах. Повысятся государственные пособия, соцпомощь, стипендии студентам, зарплаты учителей. Ужесточается ответственность за изнасилование и за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Вместе с тем в стране вводится обязательное социальное медицинское страхование, а для малого бизнеса наступает время работы без проверок со стороны государства. Vласть рассказывает о множестве изменений, которые уже введены или которые обещают ввести в 2020-м.

Банки и финансовый сектор

В стране начинает работу новый независимый орган – агентство по регулированию и развитию финансового рынка. Для продуктивного взаимодействия с финансовым сектором агентство будет находиться в Алматы, что позволит городу сохранить статус финансового центра.

В феврале 2020 года Национальный банк представит результаты исследования банков второго уровня, проведенное в прошлом году, в разрезе каждого банка. Нацбанк, как ожидается, утвердит индивидуальные планы развития всех банков.

Государственный и квазигосударственный сектор

На законодательном уровне устанавливается ответственность руководителей за неэффективное планирование и неэффективное использование бюджетных средств. Кроме этого, упрощаются условия для применения процедур реабилитации и банкротства. В частности, временная неплатежеспособность будет рассматриваться как основание для обращения в суд должника или кредитора с соответствующим заявлением. При этом сроки проведения процедуры банкротства будут сокращены, а ведущая роль здесь отведена кредиторам. Из Уголовного кодекса исключается статья «Ложное банкротство» и конкретизируется «Преднамеренное банкротство» с акцентом на отчуждение имущества с целью уклонения от исполнения обязательств перед кредиторами. А для ликвидации бездействующих предприятий процедура банкротства должников упрощена и будет проводиться без привлечения администратора.

По поручению президента в составы совета директоров социально значимых предприятий квазигосударственного сектора войдут представителей гражданского общества. Правительство проведет все необходимые процедуры отбора и внесет кандидатуры на согласование до 1 марта. Также будет сокращено более 100 видов деятельности госпредприятий. Предложения по этому вопросу правительство должно внести до 1 апреля.

С 2020 года в стране начнется постепенное сокращение госслужащих и сотрудников нацкомпаний. К 2024 году их количество может быть сокращено на 25%, а высвобожденные средства будут направлены на стимулирование более профессиональных кадров.

Осенью 2020 года ожидается выход нацкомпаний «КазМунайГаз» и «Казахтелеком», а также компании «Эйр Астана» на IPO, а до конца 2020 года Казахстан создаст на платформе Alibaba пул «золотых поставщиков», в который войдут 100 отечественных товаропроизводителей. При этом уже с января 50 предприятий будут выведены на международную платформу.

Счетный комитет с 2020 года будет публиковать в открытом доступе результаты аудита различных ведомств, которые ранее были недоступны для общественности.

Госуслуги

В 2020 году будут завершены работы по автоматизации 90% государственных услуг. А министерство труда и социальной защиты населения Казахстана внедрит на всей территории страны портал соцуслуг. Лица с инвалидностью могут заказывать 24 из 55 видов технических средств реабилитации (ТСР) и специальные социальные услуги в госучреждениях уже с 1 января. 31 вид ТСР будет внедряться поэтапно до июля 2020 года. На сегодняшний день ТСР и вышеперечисленные услуги предоставляются через госзакупки, что занимает много времени. Портал позволит сократить сроки бизнес-процессов предоставления ТСР и оказания специальных социальных услуг от 8 месяцев до 1-2 недель, решит проблемы несоответствия услуг и средств реабилитации индивидуальным потребностям их получателей. Планируется, что ресурс охватит более 400 тыс. пользователей и 200 тыс. поставщиков.

По поручению президента опыт столичного контакт-центра I-komek распространят на весь Казахстан – единые контакт-центры появятся во всех регионах до конца 2020 года.

С 1 января 2020 года запущен «Налоговый кошелек» с целью упрощения процесса оплаты налогов физлицами и индивидуальными предпринимателями. Это сервис по приему и обработке платежей с единых реквизитов, с возможностью проведения автозачетов в онлайн-режиме без заявления налогоплательщика.

Татьяна КИСЕЛЁВА – «Ослабление тенге и инфляцию ожидают экономисты в 2020 году» — Относительно экономического прогноза на 2020 год мнения экспертов разделились, но что касается курса тенге, их точка зрения совпала.

В 2020 году ситуация в мировой экономике будет несколько лучше, чем в 2019. А значит и в Казахстане серьезных потрясений произойти не должно. Такого мнения придерживается экономист Вячеслав ДОДОНОВ.

Однако несмотря на общий позитив в экономике, тенге, по мнению Додонова, немного ослабнет — Снижение тенге в 2020 будет примерно в коридоре 5-10%. Помимо внешней конъюнктуры, существуют и другие факторы, которые тоже важны для курса нацвалюты. Курсовой фактор очень важен для некоторых наших крупнейших финансовых госинститутов. В частности, от него очень зависит доходность ЕНПФ, треть активов которого размещена в валютных инструментах, в том числе зарубежных. Поэтому при укреплении тенге доходность ЕНПФ падает, а при снижении растет. Так что тут есть прямая заинтересованность. Примерно такая же ситуация с нашим Нацфондом и бюджетом. Когда курс тенге снижается, немного легче выполнять бюджетные обязательства.

Экономист Магбат СПАНОВ, в свою очередь, относительно мировой экономики дает на 2020 год неутешительные прогнозы. Во-первых, вопросы торговых отношений между Китаем и США еще не решены. Во-вторых, как он отмечает, ожидается замедление темпов роста мировой экономики. Все это негативным образом скажется на экономических показателях мирового развития.

Все это, по его словам, отразится как на Казахстане, так и на других сырьевых странах — К тому же в 2019 году правительство давало достаточно много обещаний в плане социальной поддержки населения. Это и повышение зарплаты, и реформа медицины, и поддержка студентов, пенсионеров и госслужащих. Плюс требуются ресурсы на модернизацию экономики. Все это может негативно сказаться на темпах экономического роста, запустится маховик инфляции. И все же у правительства в приоритете должен быть экономический рост, а борьба с инфляцией замедляет его темпы. Увы, это закон экономики, который Нацбанк все время пытается заново переиграть. Я считаю, что в 2020 году мы должны выйти на уровень роста ВВП не менее 5%, а потом, чтобы выполнить конечную цель — «Стратегию 2050», наращивать и держать в пределах 6-8%.

Кроме того, экономист считает, что тенге на текущий момент переоценен — Прогнозы касательно того, что наша валюта может опуститься ниже 400 за доллар, имеют под собой реальную почву. Ослабление закономерно на уровне 3-5%. Но здесь все в руках Нацбанка: захочет ли он держать курс тенге на этой психологической отметке? Пока он держится за счет административных рычагов, — заключает Магбат Спанов.

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.